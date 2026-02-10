Itt a jó hír, megjelent a legjobban várt pályázat

– Megnyílik a Jedlik Ányos energetikai program legjobban várt pályázata, a hazai vállalkozások az ötvenmilliárd forintos keretből mától igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, kormánybiztos. A teljes forrásmennyiség felét a mikro-, kis- és középvállalkozások számára különítik el. Az Otthoni energiatároló programmal együtt 2026 elején legalább nyolcszáz megawattnyi tároló kiépítését támogatja a kormány, ezzel megötszörözve a meglévő kapacitást.

A tárca közleménye emlékeztetet:

Magyarország világelső a naperőművekkel megtermelt áram részarányában. A tiszta energiahordozó még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeinket is meg kell erősíteni.

A korszerű akkumulátorok beszerzésével a cégek és családok nagyobb arányban tudják a saját eszközzel megtermelt zöldenergiával fedezni áramigényeiket. A támogatásoknak köszönhetően mérséklődnek az importkitettségek, rendszerszinten és az egyes fogyasztóknál is csökkennek a költségek.

Az energiatároló kötelező telepítése mellett az új támogatás megújuló áram- és/vagy hőtermelő rendszer (napelem, szélkerék vagy hőszivattyú) kiépítésére, akár bővítésére is fordítható. A vissza nem térítendő forrás a mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek felét, középvállalatoknál negyven százalékát, míg nagyvállalatoknál harminc százalékát fedezheti, annak legfeljebb harminc százaléka előlegként igényelhető.

Egy pályázó egy helyszínen megvalósuló fejlesztéshez kérhet legalább tízmillió és legfeljebb egymilliárd forintot. Az élénk érdeklődést kiváltó programelem mintegy 2500 új beruházás létrejöttét segítheti elő 2028 végéig. A jelentkezéseket 2026. február 10-én 10 órától a pályázat felfüggesztéséről szóló közlemény megjelenéséig lehet benyújtani.

