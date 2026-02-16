Kiderül a héten, mennyivel nőttek tavaly a keresetek

A héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) két adatot közöl – mindkettőt a hét utolsó munkanapján. Ekkor látnak napvilágot a decemberi (és így a tavalyi év egészére vonatkozó) kereseti adatok, valamint a IV. negyedéves lakásépítési adatok. Novemberben folytatódott az átlagkeresetek növekedése: a bruttó átlagkereset 8,9, míg a nettó 10,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kettő közötti eltérést egyrészt a családi adókedvezmények júliusi emelése, másrészt pedig a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése okozta – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, ezzel a nettó átlagkereset a 3,8 százalékos inflációt figyelembe véve 6,2 százalékkal emelkedett. Az év utolsó hónapjában már nagy meglepetésre nem számít, szerinte annál izgalmasabbak lehetnek az év első hónapjaiban beérkező adatok.

Fotó: Xinhua via AFP

A lakásépítések száma már nem alakult ennyire kedvezően: tavaly az első három negyedévben mindössze 7490 új lakás épült, ami az egy évvel korábbitól 14 százalékkal elmaradt. A kiadott építési engedélyek száma eközben 37 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, azaz a jövőre nézve lehetünk optimisták. Az alacsony lakásépítési szám növekedését elősegíti az Otthon start is, ám ennek hatása nem egyik napról a másikra jelentkezik, az új lakások megépítéséhez idő kell.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) e heti adatközlései közül a negyedik negyedéves pénzügyi számlák szerdán megjelenő előzetes adatait emelte ki Regős Gábor. Ebből az adatsorból a leginkább közérdeklődésre számot tartó adat az államadósság GDP-arányos értéke lesz. Ez a harmadik negyedévben 75,1 százalékot tett ki az egy évvel korábbi 76,1 és az egy negyedévvel korábbi 76,2 százalék után. Ennél persze lényegesebb lesz az e heti adat, hiszen ez mutatja meg azt, hogy az év végén hogyan zárt az államadósság – mutatott rá.

Az Eurostat a héten két fontosabb decemberi adatot közöl: hétfőn az ipar, csütörtökön pedig az építőipar számait. Novemberben az eurózóna ipari termelése havi alapon 0,7, míg éves összevetésben 2,5 százalékkal bővült, miközben a teljes Európai Unióban a növekedés 0,2, illetve 2,2 százalék volt. Az egyes uniós tagországok közül az ágazat teljesítménye legnagyobb mértékben Írországban (10,6 százalék), Cipruson (10,5 százalék) és Horvátországban (8,8 százalék) nőtt, míg a legnagyobb csökkenést a bolgár (9,3 százalék), a máltai (8,2 százalék) és a magyar (5,5 százalék) ipar szenvedte el – sorolta a vezető közgazdász.