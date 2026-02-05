Szijjártó Pétergazdaságfejlesztésautóipar

Itt az elektromosautó-ipari forradalom újabb eredménye: 450 új munkahelyet hozott létre Jászfényszarun a kínai cég

Négyszázötven új munkahely jön létre a Evoring 39 milliárd forintos beruházása nyomán Jászfényszarun. A kínai autóipari beszállító fogaskerekek és tengelyek előállításával foglalkozik.

2026. 02. 05. 17:06
Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromosautó-ipari átállásban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Evoring Precision Manufacturing Kft. gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromosautó-iparnak.

A kínai autóipari beszállító beruházás tovább erősíti a térség gazdaságát

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását. Majd tudatta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt tíz évben 

  • 99 nagy vállalati beruházás valósult meg 
  • 130 milliárd forintos állami támogatás mellett, 
  • összesen 510 milliárd forint értékben, 
  • ezzel pedig 5200 munkahelyet teremtettek. 

Tájékoztatása szerint ennek köszönhetően a térség ipari termelése ez idő alatt évi 1300 milliárd forintról 2400 milliárd forintra nőtt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország a globális elektromosautó-ipari forradalom egyik éllovasává vált, mivel a kormány először ismerte fel az ebben rejlő lehetőségeket Európában, s megteremtette a szükséges feltételeket a szektor beruházásaihoz.

Aláhúzta, hogy hazánkban továbbra is zavartalan a keleti és nyugati vállalatok együttműködése, aminek nyomán mára Magyarország a világ azon három országa közé tartozik, ahol mindhárom német prémium autómárka gyártóbázissal rendelkezik, és ezek maguk után vonták sok kínai beszállító letelepedését is.

A Magyarországra érkező kínai autóipari vállalatok a legmodernebb munkahelyeket hozták létre, és a legmodernebb technológiával ismertettek meg minket – jegyezte meg. Illetve rámutatott, hogy miközben máig a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget, az elmúlt három évben rendre Kínából érkezett ide a legtöbb beruházás. Az elmúlt tizenegy esztendőben nyolcvan kínai vállalati beruházás jött Magyarországra, összességében 7000 milliárd forintnyi beruházással és 36 ezer új munkahelyet hozva létre – tudatta. 

Magyarországon a legalacsonyabbak az adók

A miniszter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte azt, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európában itt kell fizetni a legalacsonyabb adókat, és bár a nemzetközi energiapiacon az árak folyamatosan emelkednek, mi itt Magyarországon fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentést – emlékeztetett. 

A nagy nehézségek ellenére az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve lett a beruházások szempontjából.

– Soha annyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, mint az elmúlt négy évben. A tavalyi esztendőben három és fél naponta kötöttünk megállapodást egy-egy nagy beruházás Magyarországra hozataláról – folytatta. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt. – Ezért a magyar kormány továbbra is határozottan kiáll a béke mellett, kiállunk amellett, hogy a magyar emberek pénzét Magyarországon kell felhasználni – szögezte le.

