Nagyot ugrott a magyar háztartások reáljövedelme a Covid óta

A magyarok életszínvonala komolyan javult 2019 és 2024 között. Míg az Európai Unióban az egy főre jutó háztartási reáljövedelem átlagosan mintegy hét százalékkal emelkedett a járvány előtti időszakhoz képest, Magyarországon ez a növekedés húsz százalék volt, a harmadik legjobb az uniós országokat nézve. Mindössze Horvátország és Málta előzött meg minket. E tekintetben a régióban is kiemelkedőek vagyunk: a lengyeleket és a románokat is magabiztosan vertük a 2019–2024 közötti időszakban – írja az Euronews az Eurostat adatai alapján.

Magyarország bőven túlteljesíti az uniós átlagot. Képünk illusztráció (Fotó: APA/AFP)

Magyarország látványosan elhúzott

A fejlődés sebessége közötti különbség még látványosabb, ha a gazdag nyugati államokkal hasonlítjuk össze magunkat. A svédeknél például csak egyszázalékos volt a növekedés öt év alatt. De a németek és az olaszok négyszázalékos vagy a franciák hatszázalékos növekedése is gyengébb, mint a magyar teljesítmény.

Ha tízéves időtávot nézünk, még jobb az eredmény: 2014 és 2024 között az egy főre jutó háztartási reáljövedelmek terén hazánk 55 százalékos emelkedést tudhat magáénak.

Ez a negyedik legnagyobb mértékű növekedés Európában. A vizsgált tíz évben egyébként Svédország érte el a legalacsonyabb növekedést. A másik két északi ország szintén az uniós, 17 százalékos átlag alatt maradt: Finnországban 10, Dániában 14 százalékkal nőttek ez alatt az időszak alatt az egy főre jutó reálháztartási jövedelmek.

Azonban a növekedési ütemek önmagukban nem árulják el, mekkora a háztartási jövedelem tényleges szintje az egyes országokban. Ehhez az összehasonlításhoz az egy főre jutó, kiigazított bruttó rendelkezésre álló háztartási jövedelmet használják, vásárlóerő-standardban (PPS) mérve – ez egy mesterséges valuta, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, mennyit tudunk vásárolni a pénzünkből otthon. Magyarországon itt is jól mérhető volt a javulás 2014-hez, illetve 2019-hez képest. Előző esetben négy, utóbban egy helyet javítottunk, 2024-ben a 22. helyen álltunk. Ezen a listán Luxemburg van az élen, majd Németország és Ausztria következik (szintén a 2024-es adatok alapján). A sort Bulgária zárja.

