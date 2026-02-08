magyarszlovákjövedelemország

Nagyot ugrott a magyar háztartások reáljövedelme a Covid óta

Nagyot léptek előre a magyar családok az elmúlt években. Egy friss uniós jelentésből kiderül, hogy a járvány előtti időszakhoz képest nálunk nőttek az egyik legnagyobb mértékben a háztartási reáljövedelmek. A nyugati és északi országokban kevésbé éreztek javulást az emberek, Magyarországon viszont több pénz maradt a pénztárcákban. Az adatok alapján az ország gazdasága jó úton halad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 12:41
Pénz, árfolyam, forint, euró Forrás: Világgazdaság / Vémi Zoltán
A magyarok életszínvonala komolyan javult 2019 és 2024 között. Míg az  Európai Unióban az egy főre jutó háztartási reáljövedelem átlagosan mintegy hét százalékkal emelkedett a járvány előtti időszakhoz képest, Magyarországon ez a növekedés húsz százalék volt, a harmadik legjobb az uniós országokat nézve. Mindössze Horvátország és Málta előzött meg minket. E tekintetben a régióban is kiemelkedőek vagyunk: a lengyeleket és a románokat is magabiztosan vertük a 2019–2024 közötti időszakban – írja az Euronews az Eurostat adatai alapján.

Magyarország bőven túlteljesíti az Uniós átlagot. / A kép illusztráció. / Forrás: APA-PictureDesk via AFP
Magyarország bőven túlteljesíti az uniós átlagot. Képünk illusztráció (Fotó: APA/AFP)

Magyarország látványosan elhúzott

A fejlődés sebessége közötti különbség még látványosabb, ha a gazdag nyugati államokkal hasonlítjuk össze magunkat. A svédeknél például csak egyszázalékos volt a növekedés öt év alatt. De a németek és az olaszok négyszázalékos vagy a franciák hatszázalékos növekedése is gyengébb, mint a magyar teljesítmény. 

Ha tízéves időtávot nézünk, még jobb az eredmény: 2014 és 2024 között az egy főre jutó háztartási reáljövedelmek terén hazánk 55 százalékos emelkedést tudhat magáénak. 

Ez a negyedik legnagyobb mértékű növekedés Európában. A vizsgált tíz évben egyébként Svédország érte el a legalacsonyabb növekedést. A másik két északi ország szintén az uniós, 17 százalékos átlag alatt maradt: Finnországban 10, Dániában 14 százalékkal nőttek ez alatt az időszak alatt az egy főre jutó reálháztartási jövedelmek.

Azonban a növekedési ütemek önmagukban nem árulják el, mekkora a háztartási jövedelem tényleges szintje az egyes országokban. Ehhez az  összehasonlításhoz az egy főre jutó, kiigazított bruttó rendelkezésre álló háztartási jövedelmet használják, vásárlóerő-standardban (PPS) mérve – ez egy mesterséges valuta, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, mennyit tudunk vásárolni a pénzünkből otthon. Magyarországon itt is jól mérhető volt a javulás 2014-hez, illetve 2019-hez képest. Előző esetben négy, utóbban egy helyet javítottunk, 2024-ben a 22. helyen álltunk. Ezen a listán Luxemburg van az élen, majd Németország és Ausztria következik (szintén a 2024-es adatok alapján). A sort Bulgária zárja.
 

A magyar gazdaságpolitika tehát sikeresen kezelte a válságokat, és a béremelések, és a családtámogatások ténylegesen eljutottak az emberekhez. Magyarország gyorsan zárkózik fel az európai élmezőnyhöz.

 

