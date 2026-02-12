Jó hír az autósoknak: tavasztól újabb milliárdokat takarít meg nekik a kormány

Újabb jó hír a magyar autósoknak. Március 16-a után, ha valaki mobiltelefonon parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie – jelentette be közösségi oldalán Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár. Arról is beszélt, mit jelent a változás a mobilparkolást használóknak.

Március közepétől olcsóbbá válik a mobilparkolás, nem kell többé aprót keresgélni annak sem, aki eddig ezzel spórolni akart / Fotó: Kallus György

Mint ismert, eddig, ha valaki az automatába dobta be a parkolási díjat, akkor csak a parkolás díját fizette. Amennyiben mobiltelefonon parkolt, akkor erre rájött a kényelmi díj, amely március közepétől megszűnik.

Évi három és fél milliárdos megtakarítás mobilparkolás esetén

„Azzal az intézkedéssel, hogy március 16-ától ezt eltöröljük, összességében évente három és fél milliárd forint marad az autósok zsebében” – jelezte Solymár Károly Balázs.

Tavaly szeptemberben az e-matrica után töröltük el a kényelmi díjat, az évente két és fél milliárd megtakarítást okoz, úgyhogy ezzel a két intézkedéssel együttesen hatmilliárd forintot hagyunk az autósok zsebében.

„A kényelmi díj megy, a kényelem marad” – összegezte.

Ezzel az autósok kevesebbet fizetnek a parkolásért

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára korábban úgy fogalmazott: a kormány azon dolgozik, hogy a mobilszolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek. A Nemzeti mobilfizetési rendszer 2014 júliusában indult el, s ezzel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik, egyszerűen a mobiltelefonnal tudjuk fizetni a parkolási díjat.

Solymár Károly Balázs akkor kiemelte, a rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik, de felülvizsgálva arra jutottak: annak működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli, azaz kevesebbet kell fizetni, a mobillal parkolóknak.

A tavalyi évben csupán Budapesten nagyjából 34 millió mobilparkolás történt, amelynek a kényelmi díja két és fél milliárd forint. A jövőben ez a pénz is a fővárosi autósok zsebében marad

– mondta.