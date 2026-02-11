Mol-csoportTurkish Petroleum CorporationRepsol

Líbiában kutat a Mol szénhidrogének után

A Repsol és a Turkish Petroleum/TPAO társaságában a Mol-csoport közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra. Ezzel kilencre emelkedett azon országok száma, melyekben a Mol rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 15:57
Forrás: Mol-csoport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mol-csoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután a Repsol és a Turkish Petroleum társaságában sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri (offshore) kutatási területre.  A közös vállalkozásban a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a Mol-csoport 20 százalékkal csatlakozik. 2025. márciusában Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva – olvasható a magyar olajipari vállalat tájékoztatásában. 

Mol-csoport, Líbia, Repsol, Turkish Petroleum, olaj, földgáz
Fotó: Mol-csoport

A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent földrajzi terjeszkedésnél

Mint írják: a Repsol és a Turkish Petroleum/TPAO társaságában a Mol-csoport közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra. Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. „Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a Mol-csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél – 

ez a közös fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát.

Hálásak vagyunk azért a segítségért, amit kaptunk a két ország kormányától, és azért is hogy erre a jövőben is számíthatunk”– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. 

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: 

  • Horvátországban, 
  • Azerbajdzsánban
  • Irakban, 
  • Kazahsztánban, 
  • Oroszországban, 
  • Pakisztánban, 
  • Egyiptomban és 
  • Magyarországon. 

Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített Shape Tomorrow stratégiája célját – azaz a következő öt évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. 

Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal, a KazMunayGas-zal, az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC). 2026. január 30-án a Mol-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajtársaságával (NOC), ami jelentős lépést jelent a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A szándéknyilatkozat, amelyet Budapesten írt alá Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Masoud Suleman, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) elnöke, keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködéshez – zárul a közlemény.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.