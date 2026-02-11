Líbiában kutat a Mol szénhidrogének után

A Mol-csoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután a Repsol és a Turkish Petroleum társaságában sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri (offshore) kutatási területre. A közös vállalkozásban a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a Mol-csoport 20 százalékkal csatlakozik. 2025. márciusában Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva – olvasható a magyar olajipari vállalat tájékoztatásában.

Fotó: Mol-csoport

A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent földrajzi terjeszkedésnél

Mint írják: a Repsol és a Turkish Petroleum/TPAO társaságában a Mol-csoport közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra. Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. „Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a Mol-csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél –

ez a közös fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát.

Hálásak vagyunk azért a segítségért, amit kaptunk a két ország kormányától, és azért is hogy erre a jövőben is számíthatunk”– mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel:

Horvátországban,

Azerbajdzsánban,

Irakban,

Kazahsztánban,

Oroszországban,

Pakisztánban,

Egyiptomban és

Magyarországon.

Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített Shape Tomorrow stratégiája célját – azaz a következő öt évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.