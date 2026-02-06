Puhul a NAV, fellélegezhetnek, akik téves adóelőleg-nyilatkozatot adtak

Korábban a szabályozás eltérően rendelkezett a bírság mértékéről akkor, ha valaki éves adóelőleg-nyilatkozatában tételes költség levonását kérte a kifizetőtől, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladta az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, illetve akkor, ha valaki az adóalap-kedvezmények érvényesítését jogalap nélkül kérte, és emiatt befizetési különbözet keletkezett. Ez vált idéntől egységessé a NAV tájékoztatása szerint.

Egységes a téves adóelőleg-nyilatkozathoz kapcsolódó NAV-bírság mértéke idéntől (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

NAV: május 20-a a bírság megfizetésének határideje

2026-tól mindkét esetben a fizetendő bírság mértéke egységesen 12 százalék. A tételes költségelszámolásra vonatkozó, téves adóelőleg-nyilatkozat esetén a bírság korábban 39 százalék volt, így ez esetben jelentősen csökkent a szankció mértéke.

A különbözeti bírság összegét az szja-bevallásban kell megállapítani, külön kötelezettségként feltüntetni, és május 20-áig kell megfizetni.

– hívja fel a figyelmet a hatóság.

Nem kell különbözeti bírságot fizetni, ha a költségkülönbözet vagy a befizetési különbözet összege nem haladja meg a 10 ezer forintot.

A NAV januári jelzése szerint már elindult az idei szja-szezon. A 2025-re vonatkozó szja-bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik mégis maguk töltenék ki a nyomtatványt, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltő programjában.

Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2026. május 20.

Miként a hatóság tájékoztatása alapján megírtuk, a NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el a személyi jövedelemadó (szja)-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők. Az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat a magánszemélyek február 2-ig kapták meg. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de öt évig meg kell őrizni őket.