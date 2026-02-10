Nemzetközileg is kiemelkedő Magyarországon a lakástulajdon aránya

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat friss adatai szerint a tagállamok közösségében továbbra is a lakástulajdon a meghatározó lakhatási forma, bár az arány enyhén csökkent. Az uniós lakosság 68 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban – a számokat az Aktuality összegezte, melyről az Index számolt be. Magyarország kiugróan magas értékkel szerepel a rangsorban:

a lakosság 92 százaléka él saját tulajdonú lakásban vagy házban, ennél csak Romániában és Szlovákiában magasabb az arány. Ez messze meghaladja az uniós átlagot.

A lista másik oldalán Németország áll, ahol mindössze 47,2 százalék a lakástulajdonosok aránya, miközben 52,8 százalék bérlakásban él. Hasonlóan alacsony tulajdonosi arány jellemzi Ausztriát (54,5 százalék), Dániát (60,9 százalék), Franciaországot (61,2 százalék) és Luxemburgot (63,5 százalék) is.

Összességében nő a bérlés súlya: ma már az EU-ban minden harmadik ember bérelt ingatlanban lakik. Az unión kívül is akad példa alacsony lakástulajdonra: Svájcban az adott évben a lakosság csupán 42 százaléka vallotta magát lakás- vagy háztulajdonosnak. Az elmúlt négy évben jelentős változások mentek végbe a lakástulajdon terén Magyarországon, különösen a középkorúak körében. Ahogy azt korábban már megírtuk, a K&H biztos jövő legújabb kutatása szerint a 30–59 éves korosztályban a saját lakással rendelkezők aránya 64 százalékról 75 százalékra nőtt.

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a tavaly szeptemberben elindult, államilag támogatott Otthon start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet.