Felpörgött a lakáshitelpiac: akár egy hónapon belül is megérkezhet a pénz

A lakáshitel-felvétel továbbra is az egyik legnagyobb pénzügyi döntés egy háztartás életében. A jelenlegi piaci helyzetben a tudatos tervezés és az alapos mérlegelés fontosabb, mint bármikor. A kormányzati támogatással elérhető Otthon start program sikere jól mutatja, hogy a kiszámíthatóság és a gyorsaság kulcsfontosságú a hitelfelvevők számára. A programban felvett hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot, ami jóval meghaladja a 26,5 millió forintos piaci átlagot, derül ki a K&H friss adataiból.

Az Otthon start program jelentősen felmelegítette a lakáspiacot (Fotó: AtlasStudio / Shutterstock)

Felgyorsította a piacot az Otthon start program

A program népszerűségét nemcsak a magasabb összeg, hanem a rendkívül gyors ügyintézés is magyarázza. Ha a hiteligénylő minden szükséges dokumentumot benyújt, az igénylés és a folyósítás között átlagosan csak 20-22 munkanap telik el. Ez a sebesség komoly segítséget jelent a vevőknek, akik így magabiztosan tudnak tervezni a kiválasztott ingatlan megvásárlásakor.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy az Otthon start program a fővároson kívül is érezteti hatását.

A K&H-nál a programhoz köthető teljes hitelvolumen több mint harminc százaléka budapesti ingatlanhoz kapcsolódik. Ez az arány elmarad a piaci hitelekre jellemző 39 százaléktól, vagyis a támogatott konstrukció a vidéki lakáspiacot is sikeresen mozgásba hozta.

Pénzügyi stabilitás

Az átlagosan választott 22 éves futamidő azt mutatja, hogy a családok a hosszú távú pénzügyi stabilitást helyezik előtérbe, és igyekeznek a havi törlesztőrészleteket alacsonyan tartani. A bank tapasztalatai szerint a felkészülten érkező ügyfelek gyorsabban és zökkenőmentesebben tudják végigvinni a folyamatot, amit az Otthon start program esetében mért rövid átfutási idő is alátámaszt.

Felelős döntés

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a felelős döntéshez nem elegendő csak a banki szabályokat figyelembe venni. A jövedelemarányos törlesztési mutató keretet ad, de a biztonságos hitelfelvétel alapja, hogy a havi törlesztőrészlet mellett a családoknak elegendő tartalékuk maradjon a váratlan helyzetek kezelésére. A helyzet akkor kockázatos, ha a hitel már túlságosan beszűkíti a mindennapi pénzügyi mozgásteret. Ilyen esetekben érdemes megfontolni az alacsonyabb hitelösszeget, vagy hosszabb futamidőt.