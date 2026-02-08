Sok a kérdés a rezsistop körül, mutatjuk a legfontosabb válaszokat

A meglepően hideg január után az állam átvállalja a fűtési többletköltségek jelentős részét. Ez az egyszeri, 30 százalékos jóváírás a már meglévő rezsicsökkentésen felül érkezik, hogy segítse a családokat. A Világgazdaság egy részletes, mindenre kiterjedő cikkben tisztázta a rezsistoppal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, amiből most a leglényegesebb részeket emeljük ki a könnyebb tájékozódás érdekében.

Rezsistop: kinek jár, mennyi, mikor és hogyan?

Rezsistop, részletek

Az 55 milliárd forintos keretösszegű rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.

A fával fűtők esetében a segítség más csatornán, az önkormányzatokon keresztül igényelhető szociális tűzifaprogramon keresztül érkezik.

Alapszabály, hogy a támogatás fűtési módonként csak egyszer vehető igénybe. Ha valaki gázzal fűt, alapból a gázszámlájában kapja meg a jóváírást. Viszont lehetőség van arra is, hogy a gáz helyett az áramszámlában érvényesítsék a kedvezményt, de ezt külön, 2026. április 30-ig kell kérvényezni. Aki kicsúszik a határidőből, elveszíti a jogosultságát.

A rezsistop részletes szabályairól, a társasházakra vonatkozó speciális előírásokról és a további egyedi esetekről a Világgazdaság teljes körű összeállításában olvashatnak bővebben.

Gázfogyasztók, figyelem!

Az átalánydíjasok, akiknek nincs gázmérőjük – tehát csak főzésre használják a gázt –, nem jogosultak a támogatásra.

A diktálós ügyfelek a januári fogyasztásuk alapján kapják a 30 százalékos jóváírást. Azoknál, akik részszámlát fizetnek, az éves elszámoló számlában jelenik majd meg a kedvezmény. Fontos, hogy ha valaki tavaly belefért az átlagfogyasztásba, de idén januárban túllépte a határt, a szolgáltató az elszámolásnál sem számolhat fel magasabb díjat a különbözetre. A kedvezmény mértéke ilyenkor a túllépés mértékéig nő.

A távhősöknél egyszerűbb a helyzet, náluk nincs mennyiségi korlát: ők a januári alapdíj nélküli hődíj 30 százalékát kapják vissza. Az erről szóló tájékoztatást február 20-ig küldi meg a szolgáltató. Az áramnál is 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, de ezt csak azok kérhetik, akik nem gáz- vagy távhőfogyasztóként kapják a támogatást. Az előre fizető mérővel rendelkezők esetében egyszeri, 7000 forintos jóváírás érkezik a számlájukra legkésőbb március végéig.