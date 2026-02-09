Így lett egy lesajnált határmenti kisváros a magyar gazdaság hajtómotorja

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Nagyadózók Gyűlésén elmondott beszédében kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat év tele volt olyan válságokkal, amelyek megrengették az egész világot, a magyar gazdaság szereplői ugyanakkor minden nehézség ellenére is komoly bravúrokra voltak képesek. Aláhúzta: ezek nyomán ma egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizeddel ezelőtt, itt kell fizetni a munkát terhelő legalacsonyabb adókat Európában és sikerült megvédeni a rezsicsökkentést is, ráadásul az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka a beruházások szempontjából.

Szijjártó Péter: Mi büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon vannak rendkívül modern, a világ élvonalába tartozó, fantasztikus színvonalon működő gyárak/Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Tavaly három és fél naponta jelentettünk be új nagyberuházásokat. (…) És ha a magyarországi városok, települések nem lennének elég együttműködőek, nem lennének olyan vezetőik, akik értik, hogy hogyan kell vonzó gazdasági környezetet teremteni, akkor ezen sikereket nem lehetett volna elérni” – mondta. „Komárom ebből a szempontból egy mintapélda, azt kell mondjam. Ugye, Komárom egy lesajnált, határ menti kisvárosból a magyar gazdaság egyik motorjává vált (…) Ma a világ legmodernebb technológiáival üzemelő, modern gyárak a világ legmodernebb munkahelyeit tartják fenn Komáromban” – vélekedett.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy 2014 óta 27 nagy komáromi beruházáshoz jött létre a városban nagyjából 580 milliárd forintnyi összértékben a kormány 51 milliárd forintos támogatásával, 4800 új munkahelyet teremtve.

„Az elmúlt tizenegy évben én unalomig hallgattam azokat a megjegyzéseket, amelyeket most a politikai riválisunk új csodafegyvere felerősít. Ez a lenéző, lesajnáló megjegyzés úgy szól, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Amikor ez a mondat elhangzik, akkor az egy nagyon durva lenézése, megalázása és lesajnálása a magyar munkásoknak és magyar mérnököknek. Mert az asztalra kipakolt Shell-részvények stócai mögül lehet lesajnálóan beszélni az összeszerelésről. Csak a helyzet az, hogy még a milliárdosok, még a Shell-részvénytulajdonosok életéhez szükséges eszközöket is mind össze kell szerelni” – szögezte le.