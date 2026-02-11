Rendkívüli

Lufthansa AirlinesLufthansa Cargosztrájk

Sztrájk miatt egy napra leáll az egyik nagy légitársaság – itt megnézheti, hogy érintett-e a járata

A Lufthansa-csoportnál 24 órás, összehangolt munkabeszüntetés bénítja meg a forgalmat csütörtökön, miután a pilótákat és a légiutas-kísérőket képviselő szakszervezetek közös akciót hirdettek. A sztrájk minden német repülőtérről induló Lufthansa-járatot érint, és leáll a CityLine, valamint a Lufthansa Cargo működése is.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 10:07
Forrás: Lufthansa
A német légitársaság pilótáit képviselő Vereinigung Cockpit (VC) és a légiutas-kísérőket tömörítő UFO szakszervezet 24 órás, összehangolt sztrájkot hirdetett február 12-re, csütörtökre. Ezen a napon leáll a Lufthansa, a CityLine és a Lufthansa Cargo összes járata. 

sztrájk
Sztrájk (Fotó: Lufthansa)

A pilótaszakszervezet közlése szerint 

a munkabeszüntetés minden német repülőtérről induló Lufthansa-járatot érint, emellett a Lufthansa Cargo áruszállító üzletág, valamint a regionális járatokat üzemeltető Lufthansa CityLine is leáll csütörtökön

– írja az Airportal. A VC már tavaly szeptember végén megszavazta a sztrájkkészültséget, elsősorban a nyugdíjfeltételek javítása érdekében. Bár a felek azóta újra tárgyalóasztalhoz ültek, az egyeztetések megszakításokkal és érdemi eredmény nélkül zajlottak.

Ugyanerre a napra a német Légiutas-kísérők Független Szakszervezete (Unabhängige Flugbegleiter Organisation – UFO) is figyelmeztető sztrájkot hirdetett a kollektív szerződésekről szóló tárgyalások kikényszerítésére a Lufthansánál és regionális leányvállalatánál, a CityLine-nál. A szakszervezet szerint utóbbinál mintegy 800 munkahely kerülhet veszélybe a cégcsoport stratégiája miatt, ezért kollektív szerződésen alapuló szociális terv kidolgozását sürgetik. Állításuk szerint a vállalatvezetés eddig elutasította a tárgyalásokat.

Ezeket a városokat érinti a sztrájk

Az UFO tájékoztatása szerint a munkabeszüntetés érinti a Lufthansa CityLine összes 

  • Frankfurtból, 
  • Münchenből, 
  • Hamburgból, 
  • Brémából, 
  • Stuttgartból, 
  • Kölnből, 
  • Düsseldorfból, 
  • Berlinből 
  • és Hannoverből induló járatát.

Az Airportál azt írja: a Lufthansa várhatóan rendkívüli menetrendet hirdet csütörtökre, az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk státusát.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

