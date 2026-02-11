Sztrájk miatt egy napra leáll az egyik nagy légitársaság – itt megnézheti, hogy érintett-e a járata

A német légitársaság pilótáit képviselő Vereinigung Cockpit (VC) és a légiutas-kísérőket tömörítő UFO szakszervezet 24 órás, összehangolt sztrájkot hirdetett február 12-re, csütörtökre. Ezen a napon leáll a Lufthansa, a CityLine és a Lufthansa Cargo összes járata.
A pilótaszakszervezet közlése szerint
a munkabeszüntetés minden német repülőtérről induló Lufthansa-járatot érint, emellett a Lufthansa Cargo áruszállító üzletág, valamint a regionális járatokat üzemeltető Lufthansa CityLine is leáll csütörtökön
– írja az Airportal. A VC már tavaly szeptember végén megszavazta a sztrájkkészültséget, elsősorban a nyugdíjfeltételek javítása érdekében. Bár a felek azóta újra tárgyalóasztalhoz ültek, az egyeztetések megszakításokkal és érdemi eredmény nélkül zajlottak.
Ugyanerre a napra a német Légiutas-kísérők Független Szakszervezete (Unabhängige Flugbegleiter Organisation – UFO) is figyelmeztető sztrájkot hirdetett a kollektív szerződésekről szóló tárgyalások kikényszerítésére a Lufthansánál és regionális leányvállalatánál, a CityLine-nál. A szakszervezet szerint utóbbinál mintegy 800 munkahely kerülhet veszélybe a cégcsoport stratégiája miatt, ezért kollektív szerződésen alapuló szociális terv kidolgozását sürgetik. Állításuk szerint a vállalatvezetés eddig elutasította a tárgyalásokat.
Ezeket a városokat érinti a sztrájk
Az UFO tájékoztatása szerint a munkabeszüntetés érinti a Lufthansa CityLine összes
- Frankfurtból,
- Münchenből,
- Hamburgból,
- Brémából,
- Stuttgartból,
- Kölnből,
- Düsseldorfból,
- Berlinből
- és Hannoverből induló járatát.
Az Airportál azt írja: a Lufthansa várhatóan rendkívüli menetrendet hirdet csütörtökre, az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk státusát.
