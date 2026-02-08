Varga Mihálynemzetközi tartalékjegybank

Történelmi csúcson hazánk nemzetközi tartaléka

A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők, így a tartalékok szintje is, amely Magyarországon történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött van – jelentette ki Varga Mihály egy pénzügyi konferencián Szaúd-Arábiában. A jegybankelnök hozzátette: a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez a jegybankok nemzetközi együttműködése is hozzájárulhat, a központi bankok közötti párbeszéd különös súllyal bír.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 14:37
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást és egyben erősíti a kiszámíthatóságot – fogalmazott Varga Mihály az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián Szaúd-Arábiában. 

A jegybankelnök ismertette: a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek – tette hozzá. 

A magyar pénzpiac stabilitásáról szólva Varga Mihály elmondta: bár a globális feszültségek és bizonytalanságok velünk vannak, rendkívül kedvező körülmény, hogy január végére a nemzetközi tartalékaink megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet, ami történelmi csúcsot jelent. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben. Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez – tette hozzá a jegybankelnök.

Az infláció kapcsán egyébként egyes elemzők arra számítanak, hogy a januári ráta – amit február 12-én tesz közzé a Központi Statisztikai Hivatal – akár 2-2,5 százalék közelébe is süllyedhet, sőt februárban a magas bázis hatására simán lehet 1,5-2 százalékos a ráta. Az inflációs alapfolyamatok javulása pedig a várakozások szerint a jegybanki alapkamat csökkentéséhez vezet – erre utoljára 2024 októberében került sor, amikor a mostani, 6,5 százalékos szintet beállította a jegybank. 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.