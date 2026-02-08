Történelmi csúcson hazánk nemzetközi tartaléka

A nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást és egyben erősíti a kiszámíthatóságot – fogalmazott Varga Mihály az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián Szaúd-Arábiában.

A jegybankelnök ismertette: a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek – tette hozzá.

A magyar pénzpiac stabilitásáról szólva Varga Mihály elmondta: bár a globális feszültségek és bizonytalanságok velünk vannak, rendkívül kedvező körülmény, hogy január végére a nemzetközi tartalékaink megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet, ami történelmi csúcsot jelent. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben. Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez – tette hozzá a jegybankelnök.

Az infláció kapcsán egyébként egyes elemzők arra számítanak, hogy a januári ráta – amit február 12-én tesz közzé a Központi Statisztikai Hivatal – akár 2-2,5 százalék közelébe is süllyedhet, sőt februárban a magas bázis hatására simán lehet 1,5-2 százalékos a ráta. Az inflációs alapfolyamatok javulása pedig a várakozások szerint a jegybanki alapkamat csökkentéséhez vezet – erre utoljára 2024 októberében került sor, amikor a mostani, 6,5 százalékos szintet beállította a jegybank.



