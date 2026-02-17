Minden rekordot megdöntött az izraeli turisták száma - miért választanak bennünket?

Minden eddigi rekordot megdöntött tavaly az izraeli beutazó turizmus: első alkalommal lépte át az egymilliós határt az izraeli vendégéjszakák száma Magyarországon. A hivatalos statisztikák szerint a 362 ezres vendégszám és az 1,15 millió vendégéjszaka nemcsak volumennövekedést, hanem szerkezeti erősödést is jelez a piacon. Izrael ezzel Magyarország 11. legfontosabb küldőpiacává lépett elő.

A beutazó turizmus új csúcsra ért az izraeli vendégek körében, a közvetlen légi járatok is erősítették a rekordévet / Fotó: 123rf.com

A turizmus bevételi oldalon is kiemelkedőt hozott

A turizmus gazdasági súlya az izraeli piacon túlmutat a vendégéjszakák számán. Az izraeli vendégek átlagos költése ugyanis a volumenhez képest kiemelkedő, különösen a prémium kategóriájú szolgáltatások esetében – írja a Turizmus.com.

Az utazók jelentős része magasabb kategóriájú szálláshelyeket választ, erős a kereslet a minőségi gasztronómiai élmények, a fürdők és a wellness-szolgáltatások iránt is. Emiatt Izrael a legnagyobb turisztikai bevételt termelő küldőpiacok élmezőnyébe tartozik.

Az úti cél kiválasztásakor az izraeli turisták számára

a biztonság az elsődleges szempont,

ezt követi a jó ár-érték arány

és a közvetlen légi elérhetőség.

Emellett egyszerre keresik a városi kulturális programokat

és a természetközeli, vízparti kikapcsolódást

– ezek a motivációk kifejezetten jól illeszkednek Magyarország kínálatához, ami érdemben hozzájárult a rekordévhez.

A kereslet bővülését jelentősen támogatta a közvetlen légi összeköttetések stabil működése is: 2025-ben heti több mint 30 járat közlekedett Izrael és Magyarország között, elsősorban a Budapest–Tel-Aviv útvonalon.

A várakozások szerint marad a kiemelkedő érdeklődés

A Visit Hungary a napokban Tel-Avivban megrendezett turisztikai szakvásárán, az International Mediterranean Tourism Marketen önálló standdal vett részt. A tapasztalatok szerint a szakmai érdeklődés kiemelkedő volt, ezen belül különösen a budapesti városi kínálat és a Balaton térsége volt népszerű, ugyanakkor jól látszik, hogy egyre nagyobb szerepet kap Tokaj, Szentendre és a Dunakanyar térsége is.

Az itteni sikeres szereplés és a 2025-ös rekordév egyértelműen azt jelzik:

Magyarország stabil, sokoldalú és hosszú távon is versenyképes úti cél az izraeli utazók számára, szakmai várakozások szerint az izraeli piac 2026-ban is az egyik legdinamikusabban fejlődő beutazó szegmens maradhat.

A trendet erősíti, hogy 2026. március 31-től a nyári menetrendben Debrecenből is újraindul a Tel-Aviv-i járat: a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd a két város között.