turizmusbeutazó turizmusIzraelrekord

Minden rekordot megdöntött az izraeli turisták száma - miért választanak bennünket?

Soha nem látott csúcsot ért tavaly el a Magyarországra látogató izraeli vendégek száma, 2025-ben több mint 362 ezer turista érkezett hozzánk. A beutazó turizmus teljesítményét jól mutatja, hogy az izraeli utazók mintegy 1,15 millió vendégéjszakát töltöttek el hazánkban, ami több mint 60 százalékos éves növekedést jelent.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 14:43
Fotó: Per-Boge
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden eddigi rekordot megdöntött tavaly az izraeli beutazó turizmus: első alkalommal lépte át az egymilliós határt az izraeli vendégéjszakák száma Magyarországon. A hivatalos statisztikák szerint a 362 ezres vendégszám és az 1,15 millió vendégéjszaka nemcsak volumennövekedést, hanem szerkezeti erősödést is jelez a piacon. Izrael ezzel Magyarország 11. legfontosabb küldőpiacává lépett elő.

turizmus
A beutazó turizmus új csúcsra ért az izraeli vendégek körében, a közvetlen légi járatok is erősítették a rekordévet / Fotó: 123rf.com

A turizmus bevételi oldalon is kiemelkedőt hozott

A turizmus gazdasági súlya az izraeli piacon túlmutat a vendégéjszakák számán. Az izraeli vendégek átlagos költése ugyanis a volumenhez képest kiemelkedő, különösen a prémium kategóriájú szolgáltatások esetében – írja a Turizmus.com

Az utazók jelentős része magasabb kategóriájú szálláshelyeket választ, erős a kereslet a minőségi gasztronómiai élmények, a fürdők és a wellness-szolgáltatások iránt is. Emiatt Izrael a legnagyobb turisztikai bevételt termelő küldőpiacok élmezőnyébe tartozik.

Az úti cél kiválasztásakor az izraeli turisták számára 

  • a biztonság az elsődleges szempont, 
  • ezt követi a jó ár-érték arány 
  • és a közvetlen légi elérhetőség. 
  • Emellett egyszerre keresik a városi kulturális programokat 
  • és a természetközeli, vízparti kikapcsolódást 

– ezek a motivációk kifejezetten jól illeszkednek Magyarország kínálatához, ami érdemben hozzájárult a rekordévhez.

A kereslet bővülését jelentősen támogatta a közvetlen légi összeköttetések stabil működése is: 2025-ben heti több mint 30 járat közlekedett Izrael és Magyarország között, elsősorban a Budapest–Tel-Aviv útvonalon.

A várakozások szerint marad a kiemelkedő érdeklődés

A Visit Hungary a napokban Tel-Avivban megrendezett turisztikai szakvásárán, az International Mediterranean Tourism Marketen önálló standdal vett részt. A tapasztalatok szerint a szakmai érdeklődés kiemelkedő volt, ezen belül különösen a budapesti városi kínálat és a Balaton térsége volt népszerű, ugyanakkor jól látszik, hogy egyre nagyobb szerepet kap Tokaj, Szentendre és a Dunakanyar térsége is.

Az itteni sikeres szereplés és a 2025-ös rekordév egyértelműen azt jelzik: 

Magyarország stabil, sokoldalú és hosszú távon is versenyképes úti cél az izraeli utazók számára, szakmai várakozások szerint az izraeli piac 2026-ban is az egyik legdinamikusabban fejlődő beutazó szegmens maradhat.

A trendet erősíti, hogy 2026. március 31-től a nyári menetrendben Debrecenből is újraindul a Tel-Aviv-i járat: a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd a két város között

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekléphaft pál

A világ állása

Bayer Zsolt avatarja

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.