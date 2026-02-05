Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

faedra groupm3 autópályamyra park m3pláza

Új pláza épül az egyik autópályánál – nem véletlenül döntöttek erről a helyszínről

Új kereskedelmi csomópont épül az M3-as autópálya mentén, ahol a Faedra Group kezd nagyszabású beruházásba. A MyRA Park M3 az új plázával nemcsak a környék lakóit, hanem az autópályán közlekedő vásárlókat is megcélozza. A projekt időzítése és elhelyezkedése komoly gazdasági potenciált jelez a térség számára.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 9:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M3-as autópálya egyik legforgalmasabb szakaszán új bevásárlópark jelenik meg, amely kifejezetten az átmenő forgalomra építi üzleti modelljét – tudta meg az új pláza építésével kapcsolatban a Világgazdaság.

új pláza
Az új pláza tervezett átadását 2026 negyedik negyedévére tervezik / Fotó: Faedra Group

A portál azt írta, a Faedra Group bejelentése szerint elindította egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását, mely Budapesttől mintegy 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg. A MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása 2026 negyedik negyedévére esik. A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók kényelmét 275 parkolóhely szolgálja majd, ami a környékbeli települések lakói és az átutazó forgalom számára egyaránt könnyű megközelíthetőséget biztosít.

Ez áll az új pláza helyszínválasztásának hátterében

A cég úgy nyilatkozott, hogy

a fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. 

A helyszín kiválasztásánál kiemelt szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége, valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat.

A Faedra Group eddig elsősorban ipari és logisztikai, valamint lakóingatlan-fejlesztéseiről volt ismert. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

Lassan azért elég lesz…

Bayer Zsolt avatarja

Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.