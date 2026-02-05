Új pláza épül az egyik autópályánál – nem véletlenül döntöttek erről a helyszínről

Az M3-as autópálya egyik legforgalmasabb szakaszán új bevásárlópark jelenik meg, amely kifejezetten az átmenő forgalomra építi üzleti modelljét – tudta meg az új pláza építésével kapcsolatban a Világgazdaság.

Az új pláza tervezett átadását 2026 negyedik negyedévére tervezik / Fotó: Faedra Group

A portál azt írta, a Faedra Group bejelentése szerint elindította egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását, mely Budapesttől mintegy 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg. A MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása 2026 negyedik negyedévére esik. A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók kényelmét 275 parkolóhely szolgálja majd, ami a környékbeli települések lakói és az átutazó forgalom számára egyaránt könnyű megközelíthetőséget biztosít.

Ez áll az új pláza helyszínválasztásának hátterében

A cég úgy nyilatkozott, hogy

a fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani.

A helyszín kiválasztásánál kiemelt szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége, valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat.

A Faedra Group eddig elsősorban ipari és logisztikai, valamint lakóingatlan-fejlesztéseiről volt ismert.

