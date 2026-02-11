Rendkívüli

vezetőváltásMagyar Suzuki Zrtautóipar

Új vezérigazgató érkezett a fél világot ellátó magyar autógyárhoz

Csaknem öt év után távozik a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója, feladatait március elsejétől Fumito Szakai veszi át.

2026. 02. 11. 9:12
Illusztráció Fotó: MTI/Kovács Attila
Idén március 1-jétől Fumito Szakai a Magyar Suzuki Zrt. új vezérigazgatója. Az új vezető Maszato Acumit váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot és most visszatér Japánba – jelezte a vállalat szerdai közleményében. 

Fumito Szakai március elsejétől veszi át a Magyar Suzuki Zrt. irányítását
(Fotó: Magyar Suzuki Zrt.)

Fumito Szakai 2000-ben csatlakozott a Suzuki-csoporthoz. Az évek során több Európáért felelős pozíciót is betöltött a Suzuki Motor Corporationnél. 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott.

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy csatlakozhatom a Magyar Suzukihoz. Anyavállalatunk küldetésnyilatkozatával összhangban az a célom a következő évekre, hogy segítsek a Magyar Suzukinak abban, hogy továbbra is szoros és megbízható jelenlétet biztosítson ügyfelei és partnerei számára, illetve fenntartható módon fejlődjön, miközben reagál a társadalmi igényekre ebben a változó autóipari környezetben

 – mondta Fumito Szakai.

A leköszönő vezérigzgató, Maszato Acumi pedig arról beszélt, hogy öt évvel ezelőtt egy különösen nehéz időszakban vette át a Magyar Suzuki vezérigazgatói feladatait. 

– Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Suzuki ezen nehezített körülmények között is megőrizte stabilitását és továbbra is Magyarország egyik meghatározó gazdasági szereplője. Az Esztergomban gyártott modelleket a világ több mint száz országába exportáljuk, és az itt gyártott autók a hazai piacon is nagy népszerűségnek örvendenek. Az esztergomi gyár emellett a vállalatcsoportunkon belül is jelentős szerepet tölt be, hiszen számos európai szintű szolgáltatást Esztergomból biztosítunk – fogalmazott. 

 

