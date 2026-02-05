Újlakás-dömping Budapesten: felpörgött a piac, de az igazi roham még hátravan

Az elmúlt évben is folytatódott a budapesti újlakás-piac erőteljes növekedése, az első féléves 4200-es adat után az év második felében 4500 új lakást adtak el. Ezzel az egész éves 8700 darabos értékesítés csak egy hajszállal maradt el a 2024-es év rekordjától, aminél magasabbra 2017 óta nem volt példa – derül ki az OTP kétlakásosnál nagyobb projekteket publikus források alapján felmérő adatbázisából.

Két éve tart az újlakás-piac növekedése

Fotó: Kallus György

Az elemzés szerint már ebből is látszik, hogy a főváros újépítésű lakásainak piacán nem most kezdődött az erőteljes növekedés, két erős éven van túl ez a szegmens. Az összesítés szerint

a legtöbb új lakást a XIII. kerületben adták el, ahol egy év alatt meghaladta a kétezer darabot az értékesítés,

de a XI. kerület is alig maradt el ettől.

A dobogó harmadik fokára pedig a X. kerület került, ahol még ezer felett volt tavaly az eladott lakások száma.

Erős volt az év a XIV. és a IX. kerületekben is, ahol meghaladta az 500 új lakást a felszívás.

A másik véglet az V. kerület, ahol alig vannak új építésű ingatlanok, kevesebb mint tízet adtak el 2025-ben, de ezt alig haladta meg az I. és a XVI. kerület adata.

Tavaly több mint 11 ezer új lakás került piacra

A tavalyi második félévben 144 új kétlakásosnál nagyobb projekt értékesítése indult el Budapesten, ezekben összesen 5800 lakást kínálnak.

Az egész évben 259 projekt került a piacra összesen 11 400 lakással, utóbbi szám 40 százalékkal haladja meg a 2024-es év adatát.

Vagyis beindulni látszanak az új fejlesztések is, illetve a korábbinál nagyobb méretek jellemzők ezekben. „Ez jórészt annak köszönhető, hogy a szeptemberben indult Otthon start program megmozgatta a keresletet, illetve a hitelprogramnak legalább 70 százalékban megfelelő 250 lakásosnál nagyobb fejlesztések nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokká válhatnak. Emellett szintén tavaly indult el a Lakhatási tőkeprogram, mely az ingatlanfejlesztőket segíti kedvezményes forráslehetőséggel – hangsúlyozta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A 2025-ben megkezdett értékesítéseket tekintve sincs nagy meglepetés a kerületek rangsorában, a XI. és a XIII. kerület szinte fej fej mellett állnak mintegy 2500 lakással. Ugyanakkor 2024-hez képest legnagyobb arányban az I., VIII., XV., XVIII., XIX. és XXI. kerületekben bővült az új kínálat.