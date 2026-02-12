Bezár a magyarországi Rossmann hálózatának egyik üzlete. A Budapesten, a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton található bolt már csak pár napig fogadja a vásárlókat – bukkant rá az Origo.
Végleg bezár a népszerű budapesti drogéria, meg vannak számlálva a napjai
Már csak pár napig fogadják a vásárlókat.
A bezárás hírére az egyik közösségi oldalon terjedő bejegyzésben bukkantak rá, amelyben azt írják, a döntés végleges, nem átmeneti időre szól. A fotón feltöltött szórólapon azt írják, hogy az
utolsó nyitva tartási nap február 20.
Emellett közölték azt is, hogy a legközelebbi üzlet a Pillangó utcában illetve az Örs vezér terén található.
A bezárásról készült tájékoztatóról a fotót az Origo cikkében nézheti meg. A Rossmann Magyarország hálózatához nagyjából 250 üzlet tartozik.
Míg a világ válságról válságra bukdácsol, addig Magyarország halmozza a gazdasági bravúrokat
Az utóbbi évek gazdasági sikereiben nélkülözhetetlen szerepük volt a Magyarországon működő nagy élelmiszeripari vállalatoknak.
Hidegrekord, rekordsegítség: több milliárdos biztonsági háló érkezik a kormánytól
A cél világos: megőrizni a gazdák munkáját, biztosítani a vidéki családok megélhetését, és fenntartani Magyarország élelmiszer-önrendelkezését.
Mélyrepülésben az Európai Unió gazdasága – Már saját bőrükön is érzik a tagállamok polgárai
Saját bevallásuk alapján, a megélhetési kihívások legkevésbé a magyarokat, litvánokat, hollandokat és portugálokat érinti.
Tényleg ott virágzik a lakáspiac, ahol munkahely van?
Vidéken sokkal könnyebb másfél milliós négyzetméterár alatti otthont találni.
