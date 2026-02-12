rossmannbudapestenrossmann magyarországbezár

Végleg bezár a népszerű budapesti drogéria, meg vannak számlálva a napjai

Már csak pár napig fogadják a vásárlókat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 19:03
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bezár a magyarországi Rossmann hálózatának egyik üzlete. A Budapesten, a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton található bolt már csak pár napig fogadja a vásárlókat – bukkant rá az Origo. 

A bezárás hírére az egyik közösségi oldalon terjedő bejegyzésben bukkantak rá, amelyben azt írják, a döntés végleges, nem átmeneti időre szól. A fotón feltöltött szórólapon  azt írják, hogy az 

utolsó nyitva tartási nap február 20. 

Emellett közölték azt is, hogy a legközelebbi üzlet a Pillangó utcában illetve az Örs vezér terén található. 

A bezárásról készült tájékoztatóról a fotót az Origo cikkében nézheti meg. A Rossmann Magyarország hálózatához nagyjából 250 üzlet tartozik. 

