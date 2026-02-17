Vészesen lemarad az a vállalat, amelyik nem alkalmazza ezt a technológiát

A globális bizonytalanság ellenére a vezérigazgatók továbbra is bíznak cégük idei növekedésében – derül ki az EY-Parthenon legfrissebb, 21 országban 1200 döntéshozó részvételével készült nemzetközi felméréséből. A kiszámíthatatlan geopolitikai környezetben a válaszadók a szervezeti átalakulás felgyorsításával, a mesterséges intelligencia (MI) átfogó bevezetésével és stratégiai tranzakciókkal tervezik fenntartani versenyelőnyüket.

Az EY-Parthenon globális felmérésében megkérdezett

vezetők többsége árbevétel‑növekedést, magasabb termelékenységet és javuló jövedelmezőséget vár 2026-ban, ugyanakkor a működési költségek emelkedésére is számít.

„A növekedés kulcsát a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazásában látják a megkérdezett döntéshozók. Az ehhez szükséges MI- és egyéb technológiai képességek megszerzését akvizíciókkal biztosíthatják. Emellett a cégvezetőknek a kollégák képzésére is hangsúlyt kell fektetniük, hogy munkatársaik ne csak elérjék, de értsék és használni is tudják az új eszközöket. Aki képes összehangoltan kezelni ezeket a területeket, hosszú távon is biztosíthatja vállalata versenyképességét” – hangsúlyozta a felmérés kapcsán Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója.

Mesterséges intelligencia: kísérletezés helyett megtérülés

A válaszadók többsége fordulópontként tekint az idei évre, hiszen az MI használata most léphet át sok társaságnál a kísérleti fázisból a gyakorlati alkalmazás szakaszába. A megkérdezettek döntő többsége úgy véli, az MI a következő két évben meghatározza majd a növekedést, ráadásul minden harmadik vezető szerint a technológia alapjaiban alakíthatja át a vállalatok működését.

A megvalósítás azonban továbbra is komoly kihívást jelent: a felmérés alapján az MI egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ez jól mutatja, milyen nehéz a kísérleti projektekből valódi, működő folyamatokat építeni.

Felvásárlásokkal és stratégiai partnerségekkel gyorsul fel az átalakulás

Ahogy a vezérigazgatók az MI-megoldások hatékony alkalmazására törekednek, az akvizíciók és a stratégiai együttműködések válnak az átalakulás hajtóerejévé, hiszen a felvásárlásokon és az üzleti partnerségeken keresztül megbízható tudáshoz és képességekhez férhetnek hozzá. Ennek érdekében minden második vezető tervez idén olyan ügyletet, amely a digitalizáció felgyorsítását vagy a növekedést szolgálja.