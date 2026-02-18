Rendkívüli

Felháborító, hogy megint összement több termék, egy csokinyúl is

Felháborító, hogy megint összement több termék, egy csokinyúl is

Az ár marad, a termék mérete, súlya kisebb lesz, ez a zsugorinfláció. A kiszerelés vagy a mennyiség csökken, a gyártók így rejtetten emelnek árat, mert a vásárló ugyanannyit fizet kevesebb termékért. Gyakran élelmiszereknél figyelhető meg, például amikor egy csoki vagy joghurt kevesebb lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság listázza ezeket a termékeket.

2026. 02. 18. 8:01
Ha nem akar árat emelni a gyártó, csökkenti a termék súlyát. Fotó: Vémi Zoltán
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint, az Aldiban kapható több édességnél, az Univer ketchupjánál, állateledeleknél és a Medve sajt több termékénél is visszavettek a mennyiségből – írja az Infostart. A zsugorinfláció nem ismeretlen, de a vásárlókat tájékoztatni kell. 

zsugorinfláció, 20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: bevásárlókocsi tejtermék hűtő
Zsugorinfláció: marad az ár, kisebb lesz a kiszerelés. Fotó: Vémi Zoltán

Mint írják, többek között az egyik húsvéti csokinyuszi 175 grammról száz grammos kiszerelésű lett, de egy korábban háromszáz grammos gumicukor is kétszáz grammra csökkent. Az Univernél szinte alig érzékelhető  a változás, de tény: 485-ről 477-re, illetve 840-ről 833 grammra változik a ketchup mennyisége a kétfajta kiszerelésnél. A Medve sajt gyártójánál több termék esetében is változás tapasztalható: a Medve Óriás natúr ömlesztett sajt és annak a paprikás változata tíz grammal csökken.

 

Egy állateledel is zsugorodik 

A listán állateledel is található, mégpedig a Pedigree Adult Small Baromfi & Zöldség száraz állateledel, itt a korábbi kétkilós kiszerelés 1,4 kilóra csökkent, míg a Nestlé Purina One száraz macskaeledelnél 1,5-ről 1,4-re változtatták a csomagot.

 

