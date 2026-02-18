Felháborító, hogy megint összement több termék, egy csokinyúl is

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint, az Aldiban kapható több édességnél, az Univer ketchupjánál, állateledeleknél és a Medve sajt több termékénél is visszavettek a mennyiségből – írja az Infostart. A zsugorinfláció nem ismeretlen, de a vásárlókat tájékoztatni kell.

Zsugorinfláció: marad az ár, kisebb lesz a kiszerelés. Fotó: Vémi Zoltán

Mint írják, többek között az egyik húsvéti csokinyuszi 175 grammról száz grammos kiszerelésű lett, de egy korábban háromszáz grammos gumicukor is kétszáz grammra csökkent. Az Univernél szinte alig érzékelhető a változás, de tény: 485-ről 477-re, illetve 840-ről 833 grammra változik a ketchup mennyisége a kétfajta kiszerelésnél. A Medve sajt gyártójánál több termék esetében is változás tapasztalható: a Medve Óriás natúr ömlesztett sajt és annak a paprikás változata tíz grammal csökken.

Egy állateledel is zsugorodik

A listán állateledel is található, mégpedig a Pedigree Adult Small Baromfi & Zöldség száraz állateledel, itt a korábbi kétkilós kiszerelés 1,4 kilóra csökkent, míg a Nestlé Purina One száraz macskaeledelnél 1,5-ről 1,4-re változtatták a csomagot.