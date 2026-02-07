„Karácsony Gergely figyelemzavaros főpolgármester”

Ambrózy Áron, Origo: „Karácsony Gergelyt nem érdeklik a kátyúk, nem érdekli a havazás, ő melegpárti díjakat szeret átvenni külföldön az elvtársaitól, a haverjainak fizeti a színitanodát és a kellemes drogozás körülményeit, illetve nagy hangon veszekszik a kormánnyal. Ez pedig a saját szerepének a teljes félreértése. A főpolgármesterként felnőhetett volna az országos politikához, de Karácsony Gergely maradt politikai kisgyerek. Durcáskodik, panaszkodik, követelőzik, másra mutogat, de a munkát elutasítja. Ezért nem lesz képes soha feljebb lépni, mert a nagyon ellenzéki, nagyon O1G-s budapesti polgárokon kívül ezzel mindenki tisztában van. A szavazóinak meg marad a gondolkodás, hogy hiába szavaznak Karácsony Gergelyre, hiába lesznek ettől a szavazattól nagyon jó emberek, akik nagyon megmutatták Orbánnak, a kátyúk csak szaporodnak. Tulajdonképpen Budapest és Karácsony megérdemli egymást.”