Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Karácsony Gergely figyelemzavaros főpolgármester”

„Karácsony Gergely figyelemzavaros főpolgármester”

Ambrózy Áron
2026. 02. 07. 14:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Origo: „Karácsony Gergelyt nem érdeklik a kátyúk, nem érdekli a havazás, ő melegpárti díjakat szeret átvenni külföldön az elvtársaitól, a haverjainak fizeti a színitanodát és a kellemes drogozás körülményeit, illetve nagy hangon veszekszik a kormánnyal. Ez pedig a saját szerepének a teljes félreértése. A főpolgármesterként felnőhetett volna az országos politikához, de Karácsony Gergely maradt politikai kisgyerek. Durcáskodik, panaszkodik, követelőzik, másra mutogat, de a munkát elutasítja. Ezért nem lesz képes soha feljebb lépni, mert a nagyon ellenzéki, nagyon O1G-s budapesti polgárokon kívül ezzel mindenki tisztában van. A szavazóinak meg marad a gondolkodás, hogy hiába szavaznak Karácsony Gergelyre, hiába lesznek ettől a szavazattól nagyon jó emberek, akik nagyon megmutatták Orbánnak, a kátyúk csak szaporodnak. Tulajdonképpen Budapest és Karácsony megérdemli egymást.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.