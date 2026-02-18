Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Pottyondy „bájos, angyali arca”

Pottyondy „bájos, angyali arca"

Pottyondy Edina
2026. 02. 18. 14:43
Pottyondy Edina, Facebook: „Amikor először láttam a Youngart galériában kiállított mestermunkát, nem tudtam, hogy miért vagyok hálásabb. Életem legjobb kinézetéért vagy azért, hogy közös festményen szerepelhetek a Mi Hazánk elnökével. Nem kötözködésből kérdezem, de Gyurcsány és Orbán még nem fért volna rá? Nektek nem hiányoznak? Egyébként van egy olyan női megérzésem, hogy a festőnő azért annyira nem kedvel, mint amennyire a túlidealizált testből és abból a bájos, angyali arcból gondolnátok, amit a vászonra álmodott.”

