Amerikai nyomásra Pozsony légvédelmi rendszert küldene Ukrajnába

Az Sz–300-as légvédelmi rakétarendszert még a nyolcvanas években kezdték el gyártani, eredetileg kritikus infrastruktúrák védelmét látta el, de a Szovjetunió széthullása után számos európai állam, köztük Ukrajna is erre a rendszerre alapozta saját légtérvédelmét. A mára kissé elavult technikát jelenleg három NATO-tagállam használja: Szlovákia, Bulgária és Görögország. Utóbbi kettő korábban jelezte, szükségük van az Sz–300-asra, azt nem tudják átadni az ukránoknak. Pozsony ezzel szemben leszögezte, amennyiben a NATO a korszerűbb, amerikai Patriot-rendszer Szlovákiába telepítésével biztosítja az ország védelmét, akkor készek az egyébként egyetlen ütegből, valamint korlátozott számú rakétából álló Sz–300-as rendszerüket Ukrajnának átadni. Hogy erre mikor kerül sor (ha egyáltalán megvalósul), egyelőre nem tudni. A CNN amerikai hírcsatorna egy héttel ezelőtt már tényként közölte a szándékot, hangsúlyozva, hogy Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter múlt csütörtöki pozsonyi villámlátogatása tulajdonképpen az utolsó lépés a folyamatban, a két ország megegyezett a részletekről. Vasárnap ráadásul befutottak a Patriot első egységei, majd e hét elején a légvédelmi rendszer szinte minden darabja megérkezett Szlovákiába.

Mindezek ellenére még mindig nem biztos, hogy a kormány légvédelmi felszerelést küld Ukrajnába, óriási ugyanis az e miatti társadalmi felháborodás.

Nemcsak a szlovákok pánszláv elkötelezettsége és hagyományos oroszbarátsága miatt, hanem azért is, mert sokan attól tartanak, Szlovákia egy ilyen példátlan gesztussal kihívja maga ellen Oroszország haragját. Ezek a hangok különösen azt követően erősödtek fel, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – Szlovákiát nem nevesítve, de egyértelműen Pozsonynak címezve üzenetét – kijelentette, Moszkva „legitim célpontnak tekint” minden, Ukrajnának szánt légvédelmi szállítmányt.

Egy másik probléma, hogy a még Szovjetunióval kötött szerződések értelmében Oroszország engedélye nélkül Szlovákia nem adhatná tovább harmadik félnek az Sz–300-as rendszert.

Ezt a szlovák védelmi minisztérium is elismerte. Lavrov üzenetére reagálva mégis azt közölték, a „szlovák államnak kell mérlegelnie, miként bánik saját katonai vagyonával”, így nem engednek beleszólást az ügybe. A szerződés záradékainak betartása vagy be nem tartása „politikai döntés” – írták a szlovák médiumokhoz eljuttatott közleményükben. Valószínűleg politikai döntés az is, hogy a lassan három hete lebegtetett tranzakcióval még mindig nem jutottak dűlőre. A szlovák védelmi miniszter hol egyértelműen kijelenti, hogy a Patriot-rendszer nem pótlásként, hanem kiegészítésként érkezett, hol meg arról beszél, napok kérdése, és indul is a szállítmány Ukrajnába. Sajtóhírek szerint nem véletlen ez a tétovázás. Az amerikaiak minden jel szerint erősen presszionálják Szlovákiát (lásd a védelmi miniszter soron kívüli látogatását), miközben a kormány, látva, hogy szavazóik nagy része elutasítja az ukránoknak szánt fegyverszállítmányokat, már igyekezne kibújni a vállalás alól. Az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések eredménye állítólag hétvégére várható.

Borítókép: Az Sz–300-as légvédelmi rendszert az orosz erők is használják (Fotó: AFP/Sputnik/Pavel Lvov)