A civileket próbálják kimenekíteni Ukrajna keleti és déli területeiről

Az ukrajnai háborúban az ukrán erők megpróbáltak csütörtökön minél több, csapdába esett civilt kimenekíteni, miközben az orosz erők az ország keleti és déli részén fekvő városokat és településeket ostromolták. Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy megállapodás született Oroszországgal tíz humanitárius folyosó megnyitásáról, főként Dél- és Kelet-Ukrajnában. Hozzátette, hogy az ostromlott Mariupol városát elhagyni szándékozó lakosoknak saját járműveiket kell használniuk. Oroszország február 24-i ukrajnai támadása óta több próbálkozás is kudarcba fulladt, hogy megállapodjanak a Mariupolba vivendő ellátmányt szállító és a civileket kimenekítő buszok biztonságos közlekedéséről. A kudarcért mindkét fél a másikat hibáztatta.

Ukrán tisztségviselők szerint Oroszország új offenzívához csoportosítja át erőit az ország keleti és déli részén, és azt akarja elérni, hogy a civilek hagyják el ezeket a területeket, amíg még lehet.

Az ukrajnai ellenőrzés alatt álló kelet-luhanszki régió kormányzója, Szerhij Gajdaj azt mondta, hogy napról napra csökken az esélye az elmenekülésnek. Hozzátette, hogy az orosz csapatok nem értek el jelentős áttörést a térségben. Helyi tisztségviselők arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban heves orosz ágyúzás és rakétatűz volt a déli Herszon régióban. Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó szerint az orosz légicsapások most elsősorban Kelet-Ukrajna területeire összpontosulnak, Mariupol ugyanakkor továbbra is kitart. Úgy vélte, hogy hiábavalók lesznek az orosz erőfeszítések az ukrán csapatok bekerítésére keleten, és hozzátette: „a helyzet az ukránok ellenőrzése alatt áll”. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország szárazföldi átjárót akar kialakítani a két szakadár, önjelölt népköztársaság, a kelet-ukrajnai Donyec-medence és a Krím déli régiója között, amelyet Oroszország 2014-ben megszállt, majd annektált. Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv régió kormányzója elmondta,

az elmúlt 24 órában 48 esetben ért belövés polgári területeket, hogy nyomást gyakoroljanak Harkiv polgári lakosságára, és tönkretegyék a polgári infrastruktúrát.

Elmondta, hogy három civil meghalt, és sok ház megsemmisült a Harkiv megyei Balaklija településen, amely közel fekszik a megszállt Izjum városához, ahonnan Ukrajna szerint már nem tudják kimenekíteni a civileket. Vadim Bojcsenko, annak a Mariupolnak a polgármestere, amely a háború nagy részében ostrom alatt állt, közölte: legalább 160 000 civil maradt áram nélkül, kevés élelemmel és vízzel. A város civil halálos áldozatainak számát mintegy ötezerre becsüli. Bojcsenko, aki elhagyta Mariupolt, úgy vélekedett, hogy legalább 40 ezer lakost erőszakkal vittek el Oroszországba a város orosz erők által megszállt területeiről.

Borítókép: orosz támadásokban lerombolt lakóépület a Kijev közelében fekvő Borogyankában 2022. április 5-én (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)