Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Németh Zsolt: Az ET különmegbízottat jelölhet ki a háború diplomáciai úton történő rendezéséhez

Az Európa Tanács különmegbízottat jelölhet ki az ukrajnai háború diplomáciai úton történő rendezésének elősegítése végett

– jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés delegációjának vezetője szerdán Strasbourgban az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén az MTI-nek adott nyilatkozatában.

A közgyűlésnek az ukrajnai háború következményével foglalkozó vitáját követően a politikus elmondta:

a strasbourgi szervezet gyorsan és egységesen reagált a háború kitörésére, ennek az egységnek a fenntartásához a különmegbízotti intézmény hatékonyan hozzájárulhat a 46 tagország közötti nézetek összehangolása révén.

Németh Zsolt azt is hozzátette, hogy a konfliktusra mindenképpen diplomáciai megoldást kell találni, amelynek elősegítésére jó alkalmat szolgáltathat egy negyedik ET-csúcs, amelynek keretében a tagországok vezetői irányt mutathatnak egy új európai biztonsági rendszer megteremtéséhez.

Arra is kitért, hogy

a háború nemcsak diplomáciai és politikai, hanem gazdasági következményekkel is jár: Ukrajnát újjá kell építeni. Erre a nemzetközi közösségnek már most el kell kezdenie felkészülni, az ET ehhez egy újjáépítési alap létrehozását javasolja

– tette hozzá Németh Zsolt.

Ugyancsak szerdán a parlamenti közgyűlés felszólította a tagországokat, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakorolják Oroszországra az agresszió azonnali és feltétel nélküli beszüntetése érdekében, továbbá a demokratikus világrend védelmére tett határozott lépéseket sürgetett.

A közgyűlés által elfogadott állásfoglalásban a képviselők leszögezték: Oroszország agressziója a második világháború óta a legsúlyosabb humanitárius válságot idézte elő Európában, kihívások elé állította a világ kormányait, valamint az energiaköltségek meredek emelkedéséhez és élelmezési bizonytalansághoz vezetett.

Az Európa Tanács és tagállamainak az orosz agresszióra adott válasza is meghatározza majd az európai történelem jövőjét

– fogalmaztak.

A közgyűlés állásfoglalásában aláhúzta: megdöbbentőnek tartja az orosz fegyveres erők által elkövetett atrocitásokat, és támogat minden olyan erőfeszítést, amelyek célja a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Oroszország általi megsértésének kivizsgálása, valamint az agresszor felelősségre vonásának garantálása.

A közgyűlés azt is javasolta, hogy az Európa Tanács erősítse meg elkötelezettségét a fehérorosz és orosz civil társadalom, az emberi jogok védelmezői, a független újságírók és a szervezet értékeit és elveit tiszteletben tartó demokratikus erők iránt.

Microsoft: Oroszország kibertámadások özönét indította Ukrajna ellen

Az orosz kormányzathoz köthető hackerek számos kiberműveletet hajtottak végre Ukrajnával szemben az orosz hadművelet és online propagandakampányok támogatására

– derült ki a Microsoft szerdán ismertetett jelentéséből. Az amerikai számítástechnikai óriáscég által közzétett adatok szerint

a hackertámadások az eddig ismertnél nagyobb szerepet játszottak a konfliktusban.

A számítástechnikai szakemberek szerint a február 24-én kezdődött orosz hadműveletet megelőzően egy évvel indult digitális támadások özöne feltehetőleg egy sor különböző katonai bevetés alapjául szolgált a háború dúlta országban.

A Microsoft közölte, hogy február 23. és április 8. között 37, károkozó kibertámadást regisztrált Ukrajnában. Szakértők szerint a jelentés következtetései rávilágítanak arra, hogy a korszerű hadviselés miként ötvözi a digitális és hagyományos csapásokat.

A Microsoft szerint az orosz hackertevékenység és katonai hadműveletek összehangoltan működnek a közös célok ellen. A számítástechnikai cég szakértői ugyanakkor nem tudták megállapítani, hogy ez az összefüggés összehangolt döntéshozatali mechanizmusokra vagy egyszerűen a közös célokra vezethető-e vissza.

Példaként a Microsoft a március elsejei kijevi támadásokat hozta fel. Ezen a napon orosz rakéták csapódtak az ukrán főváros tévétornyába, s ezzel párhuzamosan kárt okozó kibertámadásokat és adatlopásokat követtek el médiavállalatok ellen.

Egy másik esetben az amerikai cég kiberbiztonsági szakemberei feltételezett orosz ügynöktevékenységről számoltak be az északkelet-ukrajnai Szumi kulcsfontosságú infrastruktúrájával összefüggésben, két héttel később, március 3-án széles körű áramkimaradások voltak a térségben.

Egy harmadik esetben, március 4-én orosz hackerek feltörték a közép-ukrajnai Vinnyica kormányzati hálózatát, két nappal később rakéták tették tönkre a város repülőterét.

Viktor Zsora ukrán kiberbiztonsági tisztségviselő szerint orosz kibertámadások folyamatosan érik a helyi távközlési vállalatokat és energiaszolgáltatókat.

A háború kezdete óta elemzők azt állították, hogy Oroszország a vártnál kevésbé aktív a kibertérben Ukrajna ellen. A Microsoft jelentése ugyanakkor kibertámadások tömegét fedte fel, bár ezek hatása a legtöbb esetben nem volt egyértelműen meghatározható.

Az amerikai kormány két héttel korábban nyilvánosságra hozta a Pipedream néven ismert kiberfegyver létezését, amelyet ipari irányító rendszerek megzavarására hoztak létre. Bár a Pipedream orosz eredete szerintük egyelőre nem igazolható, a rendkívül veszélyesnek tartott kiberfegyver felfedezése egybeesik az ukrajnai hadművelettel.

Borítókép: Ukrán katona egy páncélozott harcjárműben a kelet-ukrajnai Donyeckben 2022. április 27-én. (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)