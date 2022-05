Hallani sem akarnak az ukránok a területek feladásáról

Nyomdafestéket nem tűrő hangnemben küldte el melegebb éghajlatra a Nyugatot Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök tanácsadója. A férfi rendszeres elemzéseket ad az ukrajnai helyzetről a YouTube-on, ahol ismert olykor nyers stílusáról, ezúttal azonban egyenesen durva káromkodásra ragadtatta magát.

A gyermekeink meghalnak, a katonák a testükkel állítják meg a lövedékeket, erre ők arról papolnak, hogyan áldozzuk fel a területeinket. Ez soha nem fog megtörténni

– fakadt ki, miután mindennek lehordta a Nyugatot.

Olekszij Aresztovics kijelentésével azokat az egyre hangosabb nyugati véleményeket bírálta, amelyek azt sürgetik, hogy Kijevnek tárgyalóasztalhoz kellene ülnie Oroszországgal, akár területeinek feladása árán is. Legutóbb például Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter tanácsolta ezt a davosi Világgazdasági Fórumon, de a The Wall Street Journal és The New York Times hasábjain is jelentek meg hasonló publicisztikák.