A CIA szerint Vlagyimir Putyin egészségesebb, mint valaha

A Putyin egészségügyi állapotával kapcsolatos találgatások szinte a háború kitörését követően egyből megindultak, a sajtó különböző nyugati és ukrán hírszerzési információkra és szakértőkre hivatkozva számolt be az orosz elnök lehetséges betegségeiről, többek közt rákról. Legutóbb június elején került elő újból a pletyka, ekkor több hírszerzési jelentésre hivatkozva állították azt, hogy Putyin beteg, sőt egy merényletet is megpróbáltak elkövetni ellene még márciusban.

A Kremlen belüli helyezkedés még sosem volt ilyen intenzív Putyin uralma alatt, mindenki érzi, hogy közel a vég

− idézett egy hírszerzési tisztviselőt a New York Post amerikai bulvárlap. Erre és az állítólagos betegségére hivatkozva Christopher Steele nyugalmazott brit hírszerző már arról beszélt, hogy az orosz elnököt legkésőbb fél éven belül el fogják távolítani pozíciójából.

Ebben a rezsimben az embereknek félniük kell a vezetőtől, azonban ha egészségi állapota ezt már nem teszi lehetővé, akkor biztos vagyok benne, hogy szembe fognak szállni vele

− mutatott rá Steele.

Bevett gyakorlat Az ellenséges államok vezetőinek betegségéről szóló hírek terjesztése az amerikai hírszerzés bevett gyakorlatának számít. A kétezres évek elején Oszama bin Ládenről jelentek meg olyan beszámolók, amelyek azt állították, az al-Kaida vezetője súlyos veseproblémákkal küzd. Egyes információk szerint még Szaddám Huszein orvosa is Afganisztánba utazott, hogy kezelje. A Kubát több mint negyven éven keresztül irányító Fidel Castróról 2006 környékén kezdték azt terjeszteni, hogy gyomor-, vastagbél-, vagy hasnyálmirigyrákban szenved, s valószínűleg hónapokon belül életét veszti. Ennek ellenére Castro 2016 november 25-én hunyt el természetes körülmények között. Ali Hámenei iráni ajatollah esetében már nemcsak betegségről, de a vezető haláláról is szóltak a híradások. Először 2015-ben, majd 2020-ban is körbejárta a sajtót a hír − mindkét esetben nyugati hírszerzési információkra hivatkozva −, miszerint Hámenei ajatollah elhunyt, halálát pedig rákos megbetegedés okozta. Ali Hámenei 1989 óta irányítja a perzsa államot, s az iráni közlések szerint nagyon jó egészségnek örvend, bár tartja magát a szóbeszéd, hogy prosztatarákkal küzd. Észak-Korea legfelsőbb vezetője, Kim Dzsong Un sem maradt ki a sorból. 2020 tavaszán, miután nem jelent meg a nagyapja születésnapjára minden évben megrendezett nagyszabású ünnepségen, az amerikai hírszerzés azt állította, hogy a vezető szívműtéten esett át, állapota pedig korántsem mondható stabilnak. Ezt aztán szinte rögtön cáfolta Mun Dzse In dél-koreai elnök, aki elmondta, Kim Dzsong Un éppen tanácsadóival járja az országot, ezért nem jelent meg az ünnepségen.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy moszkvai ifjúsági fórumon 2022. július 20-án, Oroszország Ukrajna elleni háborújának idején (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Majsov)