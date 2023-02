Szijjártó: Célunk, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják a jogaikat

– Mi egyszerűen meg tudjuk mondani, hogy mit szeretnénk ebben az ügyben. Azt szeretnénk, ha a magyarok visszakapnák azokat a jogokat, amelyekkel 2014-ben még rendelkeztek Ukrajnában. Tehát lehessen magyarul tanulni egészen az egyetemig, lehessen anyanyelven érettségizni, ne kelljen kárpátaljai művelődési házakban magyar előadásokat ukrán szinkrontolmácsolással elrontani. A probléma most azért igazán égető, mert idén szeptembertől gyakorlatilag megszűnnek a kisebbségi iskolák. Csak állami iskolák lesznek kisebbségi nyelvoktatással – ismertette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Index hírportálnak adott interjújában, milyen kisebbségi szabályozással lenne elégedett a magyar kormány Ukrajnában.

Az elmúlt napokban hazánk Romániával is egyeztetett az ukrajnai nemzetiségi iskolák ügyében.

A magyar–román tárgyalások kapcsán Szijjártó Péter elmondta, bár sokan úgy látják, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok hűvösek, igenis vannak olyan területek, ahol eddig is és ezután is együttműködik Magyarország és Románia, még ha nem is látványosan. „Ukrajnában 2014–2015 óta tart az a folyamat, amelynek során elkezdték törvényhozási eszközökkel kurtítani a nemzetiségek jogait. Ez nemcsak a magyar kisebbségekre, hanem valamennyi, Ukrajnában élő kisebbségre, így a románokra is igaz” – hangsúlyozta válaszában a tárcavezető a két ország közötti együttműködés fontosságát.