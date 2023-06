Ilyen kimenetelei lehetnek a Wagner akciójának

Túl korai még bármilyen következtetést levonni a Wagner zsoldoscsoport lázadásáról, így gondolja Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, aki a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy a jelenlegi tények és információk szerint nem puccsról, hanem egyelőre zendülésről van szó.

Felhívta a figyelmet arra, hogy nem egy katasztrofális orosz veszteség adja a hátteret, hanem egy politikai-hatalmi kötélhúzás az elit berkein belül.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy a törökországi puccskísérlet orosz változatát látjuk, hiszen nincs öldöklés és nem folyik a vér sem. Robert C. Castel kiemelte lapunknak, hogy az is kérdéses jelenleg, hogy hányan tartanának Prigozsinnal, amennyiben konkrét tűzharcba kellene vonulni az orosz haderővel.

Fontos különbséget tenni a Prigozsinhoz lojális csapatok és a Wagner egésze között. Semmi sem utal arra, hogy a Wagner harcosainak tízezrei egy emberként állnának ki a zsoldoscsapat vezére mellett. Hogy hányan vannak a »muzsikusok« közül azok, akik fegyveresen is kiállnak a zendülés mellett, azt nem tudjuk, mindenesetre a Prigozsin által közölt számadatokat érdemes egy adag egészséges szkepticizmussal kezelni

– mondta a biztonságpolitikai szakértő arra utalva, hogy nem láttunk bizonyítékokat arra, hogy fegyveres harcok törtek volna ki a Prigozsinhoz lojális erők és az orosz csapatok között, de a két helikopter állítólagos lelövéséről is csak a Wagner-vezér beszámolójából értesült a nagyvilág. Nincs bizonyíték arra sem, hogy a kormányerők megtámadták volna és halomra ölték volna a Wagnert, amire hivatkozva az egész zendülés elkezdődött.

Jevgenyij Prigozsin Telegram csatornáján pénteken azt állította, hogy egységeit állítólag az orosz hadsereg megtámadta, lőtte, és ezért az ország katonai vezetését okolta és bejelentette, hogy „25 ezer embere megy tisztázni a dolgot”. A kijelentés után az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) büntetőeljárást indított fegyveres lázadásra való felbujtás alapján. A védelmi minisztérium hamis információnak nevezte a Wagnert ért állítólagos csapást. Az FSZB Közkapcsolati Központja (DSP) felszólította a katonai magáncég harcosait, hogy ne kövessék Prigozsin parancsait, és vegyék őrizetbe.