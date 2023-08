A listára egyértelműen felkerült az Öböl-menti Katar is, mely Oroszország és Irán után a világ harmadik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik.

A közel-keleti országból már 2027-től érkezhet Magyarországra a cseppfolyósított földgáz (LNG), melynek volumene akár milliárd köbméteres méretű is lehet – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt hónapban. Budapest és Doha kapcsolatai szintén az 1990-es évekre nyúlnak vissza, ám az akkori idők történelmi fordulatnak számítanak Katarban. 1990-ben ugyanis Irak lerohanta Kuvaitot, kirobbantva az első öbölháborút és Doha számára is egyértelművé vált, egy gyakorlatilag védtelen kis ország a térségben, erősen kiszolgáltatva a környező hatalmaknak, Szaúd-Arábiának és Iránnak.