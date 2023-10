Az energiaválság után felértékelődött Georgia és Magyarország kapcsolata

Az uniós tagságra törekszik Georgia

Seremet Sándor a kaukázusi ország EU-integrációjának kapcsán kiemelte, hogy bár Georgia mellett az uniós tagjelölti státusra vár Ukrajna és Moldova is, Georgiát gyakran érik elmarasztaló megjegyzések. „Ez EU úgy véli, hogy Ukrajna a hét rá kiszabott prioritásból kettőt, Moldova a kilencből hármat, míg Georgia a tizenkettőből hármat teljesített” – mutatott rá a szakértő. Hozzátette ugyanakkor, hogy a geotgiai sajtóban egyesek reményüket fejezték ki aziránt, hogy Budapest közben tud járni az ügy érdekében

A georgiai információs térben ugyanis olyan „pletykák” terjengenek, hogy Magyarország abban az esetben hajlandó támogatni Ukrajna tagjelölti státusával kapcsolatos tárgyalások megkezdését, amennyiben az EU többi tagállama beleegyezik abba, hogy Georgia is megkaphassa a tagjelölti státust.

Seremet Sándor elemzésében kiért a georgiai ellenzék álláspontjára is, miszerint a nyugati partnerek úgy látják, Georgia számára a túlzott „magyar-barátság” akár káros is lehet, hiszen pont az EU szankciós politikájával szkeptikus, a liberális értékrenddel szemben a keresztény-konzervatív eszméket előtérbe helyező Budapesttel való baráti viszony fenntartását rossz szemmel nézhetik Brüsszelben és Washingtonban.

A szakértő szerint Tbiliszi külpolitikájában is tükröződnek az uniós célok, ugyanis aktív és élénk együttműködésben van az euroatlanti struktúrákkal. Emellett viszont politikájának fontos elemét képezi a Kínával való együttműködés, szoros kapcsolatokat ápol Azerbajdzsánnal és a közép-ázsiai országokkal, de saját gazdasági érdekeinek megfelelően Oroszországgal is jelentős gazdasági tevékenységet folytat.

Miért fontos hazánknak Georgia?

Seremet Sándor kiemelte, Georgia egy meghatározó ország, amellyel a konstruktív kapcsolatok fenntartása igen fontos. Indoklásában kifejtette, földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően megkerülhetetlen a keletről érkező áruszállítmányok, de az energiahordozók szállítása terén is. „Magyarország energiaellátásának diverzifikálása érdekében szoros együttműködést alakított ki Azerbajdzsánnal, hiszen az onnan érkező energia Georgián át jön, de Tbiliszi az egyik legfontosabb áteresztő pontja az egyre nagyobb jelentőséggel bíró Középső folyosónak is” – fejtette ki a szakértő.

A Keleti Nyitás után felértékelődött a Dél-Kaukázus

Seremet Sándor elemzésében emlékeztetett, Georgia és Magyarország 1992. május 14-én vette fel a diplomáciai kapcsolatokat. Azóta a két ország a gazdaság, a kereskedelem, a közlekedés, a turizmus, az oktatás és a tudomány területén is eredményesen működik együtt. A kapcsolatok 2008-ban léptek szintet, amikor Tbilisziben és Budapesten is megnyíltak a követségek. 2013 óta működik egy államközi gazdasági együttműködési bizottság is.

A szakértő kiemelte, Magyaroroszág számára a Keleti Nyitás meghirdetése után a Dél-Kaukázus mint régió is felértékelődött, így a georgiai kapcsolatok is.

Az Eurázsia Központ munkatársa felidézte, Magyarország és Georgia kapcsolata Irakli Gabrilisvili Grúziai Álom pártjának kormánya idején kezdett szorosabbra fűződni. Ennek egyik jóllátható jele volt a COVID–19-járvány alatt zajló együttműködés: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a COVID–19-világjárvány kezdete alatt kétszer járt a kaukázusi országban. Látogatásai során több együttműködési megállapodást írtak alá Magyarország és Georgia között a tudomány és technológia terén, megbeszélések zajlottak a világjárvány leküzdésében való együttműködésről, de Magyarország kiállt Georgia területi integritása és szuverenitása mellett, valamint Tbiliszi NATO-tagsági törekvéseit támogató üzenetek is elhangzottak.