Rettegnek Brüsszelben a lengyel választásoktól

A szemlézett cikk továbbá arra is kitért, hogy a lengyelországi választásokon az is eldől, hogy Európa képes-e továbbra is egységesen kiállni Ukrajna mellett. „A Jog és Igazságosság harmadik ciklusa megszilárdítaná Lengyelország pozícióját, az EU kínos csapatának tagjaként a NATO keleti szárnyán, Magyarországgal és most már Szlovákiával együtt, ahol a szeptember 30-i választásokon legtöbb szavazatot szerzett párt vezetője megígérte, leállítja az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat” – írta a Bloomberg.

A brüsszeli politikusok is beszálltak a konzervatívok elleni harcba

A magyar kormányhoz hasonlóan a lengyeleknek is van számos konfliktusuk az Európai Unió különféle intézményeivel a nekik járó uniós források kapcsán, amelyeket a jogállamiság helyzetére hivatkozva tartanak vissza tőlük. Ami azért is érdekes, mert a legnagyobb ellenzéki párt, a Polgári Platform vezetője, Donald Tusk azt ígérte, megválasztása esetén azonnal megszerzi az uniós pénzeket,

ezzel is alátámasztva, hogy a pénzek nem jogállamisági, sokkal inkább politikai szimpátia alapján kerülnek kifizetésre.

