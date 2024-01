Kijevnek nincs B terve

Az Egyesült Államok december végén juttatta el az utolsó csomagot Ukrajnának 250 millió dollár értékben. A szállítmányban a többi között szerepelnek alkatrészek légvédelmi rendszerekhez, rakéták egyéb mobil kilövőrendszerekbe, páncéltörő lőszerek, a legnagyobb mennyiségben használt 105 és 155 milliméteres lövedékek, küldenek továbbá 15 millió lőszert kisebb fegyverekhez.

Az Ukrajnának elkülönített pénzügyi keret megújítása nélkül azonban az Egyesült Államok a közeljövőben nem lesz képes újabb katonai és gazdasági támogatást nyújtani Kijevnek.

Meddig tud kitartani Kijev?

Ha minden így megy tovább, ahogy most kinéz, akkor Ukrajna 2024 után nem fogja tudni folytatni a háborút – erről már Somkuti Bálint beszélt lapunknak. A Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének kutatója szerint az igazi kérdést az jelenti, hogy miután a nyugati támogatás már 2023 elejétől érezhetően csökkenő tendenciát mutatott, ez meddig teszi lehetővé Ukrajna honvédő háborúját.

Kijev nyugati segítség nélkül 2024 után nem tudja folytatni a háborút

(Fotó: Jakiv Liasenko)

Azt érdemes figyelembe venni, hogy az ukrán gazdaság önmagában a háború miatt gyakorlatilag tönkrement, tehát amíg érkeznek nyugati segélyek, amíg érkezik nyugati támogatás, addig beszélhetünk arról, hogy Ukrajna harcol, és bármilyen szempontból akár középtávon is sikerrel védekezhet. Onnantól kezdve, hogy a nyugati támogatás drasztikusan csökken – már most vannak arra utaló jelek, hogy az Egyesült Államok támogatása akár meg is szűnhet, az Európai Unió sem fog tudni akkora mennyiségű támogatást nyújtani –, onnantól kezdve az egész ukrán védelem megkérdőjeleződik – fogalmazott Somkuti Bálint.

Én arra számítok – a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk szerint ha minden így megy tovább, ahogy most kinéz –, hogy Ukrajna 2024 után nem fogja tudni folytatni a háborút. Egész egyszerűen a lehetőségei nem lesznek meg hozzá. Lehet, hogy nem lesz ember, lehet, hogy nem lesz hadianyag, lehet, nem lesz elszántság, de legfőképp egyszerűen pénz nem lesz hozzá

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Ukrán katonák egy SZ–60 típusú, egycsövű légvédelmi gépágyúval lövik az orosz állásokat a frontvonalnál, a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében 2023. december 18-án (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Liasenko)