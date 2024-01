Kulcsszerepben Orbán Viktor: még a kritikusainak is szükségük lehet a magyar miniszterelnökre

Nagyon erős pozícióba került Orbán Viktor, még kritikusainak is szükségük lehet rá

Charles Michel elnöksége hivatalosan november 30-án futna ki, de ha megválasztásra kerül az európai parlamenti voksoláson, akkor eskütétele után el kell hagyja elnöki tisztségét. A jelenlegi eljárásrend értelmében állandó elnök hiányában az Európai Tanács elnökét – az utód megválasztásáig – azon tagállamot képviselő tagja helyettesíti, amely a tanács féléves elnökségét ellátja.

Azaz, 2024-ben a tanács soros elnökségét akkor betöltő tagállam miniszterelnöke, jelen esetben név szerint Orbán Viktor magyar kormányfő.

Ha előáll ez a helyzet, ha nem, Orbán Viktor akkor is nagyon erős pozícióba kerül. Ha gyorsan akarnak kijelölni egy utódot Charles Michelnek, akkor is szüksége lehet egy centrista, mérsékelt jobboldali blokkra, hogy Orbán Viktor jóváhagyását is megszerezzék az új elnök személyére.

Vannak, akiknek külön érdekei fűződnek az Orbán Viktorral való jó viszony ápolására. Többek között Mark Rutte holland miniszterelnök is, akinek szüksége lehet a magyar miniszterelnökre, ha valóban pályázik a NATO főtitkári pozíciójára.