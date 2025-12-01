Járványveszélyre figyelmeztetnek szakértők egy aggasztó vírus miatt

A szervezet egyik legfontosabb védekező mechanizmusa a fertőzésekkel szemben a láz, amely megemeli a belső (mag)hőmérsékletet, hogy gátolja a vírusok replikációját és a súlyos betegségek kialakulását.

Egy új kutatás azonban azt sugallja, hogy ez a védekező mechanizmus nem működik a madárinfluenza ellen.

Lázasan is terjedhet

A Science folyóiratban november 28-án közölt tanulmányban a kutatók azonosítottak egy gént (PB1), amely kulcsszerepet játszik a vírusok hőmérséklet-érzékenységének meghatározásában. Még az 1957-es és 1968-as nagyobb járványok során ez a gén a madárinfluenza-vírusokból reasszortáció (génkicserélődés) útján emberi influenza törzsekbe került át, ami elősegítette azok replikációját.

Az emberi influenzavírusok jellemzően a felső légutakban (felső légúti traktusban) maradnak, ahol a hőmérséklet körülbelül 33 Celsius-fok. Láz esetén ez közel 41°C-ra emelkedhet, ami lelassítja a fertőzést, és időt ad az immunrendszernek a betegség leküzdésére.

A madárinfluenza vírusai azonban a madarak alsó légútjaiban, illetve a bélrendszerükben (tápcsatornájukban) is replikálódnak, ahol a hőmérséklet 40-42°C körül mozog, ami jelentősen meghaladja az emberi testhőmérsékletet.

Egérteszt igazolta

Hogy ez miként befolyásolja a madárinfluenza-fertőzés súlyosságát, a tudósok egereket fertőztek meg módosított, laboratóriumban tenyésztett PR8 influenzavírussal – egy olyan törzzsel, ami nem veszélyes az emberre. Az e törzs genetikájának vírusreplikációért felelős PB1 génjét megváltoztatták, hogy jobban megfeleljen az emberi vagy a madárinfluenza vírusának.

Mivel az egerek nem lázasodnak be az influenzától, a kutatók a környezeti hőmérséklet megemelésével idéztek elő náluk mesterséges lázat (pirexiát). Amikor az egereket ezen a megemelt testhőmérsékleten tartották, a vírus „emberszerű változatának” replikációja gátlódott, ellenben a madárinfluenza-szerű verzió folytatta a replikációt, és súlyos betegségeket okozott.

Dr. Matt Turnbull, a tanulmány első szerzője a következőket nyilatkozta: