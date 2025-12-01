influenzavíruslégútimadárinfluenzavíruslázjárvány

Járványveszélyre figyelmeztetnek szakértők egy aggasztó vírus miatt

Egy, a cambridge-i és a glasgow-i egyetemen végzett új kutatás szerint a madárinfluenza vírusai különösen veszélyesek az emberekre, mivel képesek replikálódni (többszöröződni) a lázas állapotra jellemző magasabb hőmérsékleten is, ami pedig az emberi szervezet egyik bevett módszere a vírusok legyőzésére.

Bíró Zoltán István
2025. 12. 01. 14:01
Orvos kezében egy pozitív vérminta teszt Forrás: iStockphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szervezet egyik legfontosabb védekező mechanizmusa a fertőzésekkel szemben a láz, amely megemeli a belső (mag)hőmérsékletet, hogy gátolja a vírusok replikációját és a súlyos betegségek kialakulását.

Egy új kutatás azonban azt sugallja, hogy ez a védekező mechanizmus nem működik a madárinfluenza ellen.

Lázasan is terjedhet

A Science folyóiratban november 28-án közölt tanulmányban a kutatók azonosítottak egy gént (PB1), amely kulcsszerepet játszik a vírusok hőmérséklet-érzékenységének meghatározásában. Még az 1957-es és 1968-as nagyobb járványok során ez a gén a madárinfluenza-vírusokból reasszortáció (génkicserélődés) útján emberi influenza törzsekbe került át, ami elősegítette azok replikációját.

Az emberi influenzavírusok jellemzően a felső légutakban (felső légúti traktusban) maradnak, ahol a hőmérséklet körülbelül 33 Celsius-fok. Láz esetén ez közel 41°C-ra emelkedhet, ami lelassítja a fertőzést, és időt ad az immunrendszernek a betegség leküzdésére.

A madárinfluenza vírusai azonban a madarak alsó légútjaiban, illetve a bélrendszerükben (tápcsatornájukban) is replikálódnak, ahol a hőmérséklet 40-42°C körül mozog, ami jelentősen meghaladja az emberi testhőmérsékletet.

Egérteszt igazolta

Hogy ez miként befolyásolja a madárinfluenza-fertőzés súlyosságát, a tudósok egereket fertőztek meg módosított, laboratóriumban tenyésztett PR8 influenzavírussal – egy olyan törzzsel, ami nem veszélyes az emberre. Az e törzs genetikájának vírusreplikációért felelős PB1 génjét megváltoztatták, hogy jobban megfeleljen az emberi vagy a madárinfluenza vírusának.

Mivel az egerek nem lázasodnak be az influenzától, a kutatók a környezeti hőmérséklet megemelésével idéztek elő náluk mesterséges lázat (pirexiát). Amikor az egereket ezen a megemelt testhőmérsékleten tartották, a vírus „emberszerű változatának” replikációja gátlódott, ellenben a madárinfluenza-szerű verzió folytatta a replikációt, és súlyos betegségeket okozott.

Dr. Matt Turnbull, a tanulmány első szerzője a következőket nyilatkozta:

„A vírusok génszegmens-kicserélődésre (reasszortációra) való képessége továbbra is fenyegetést jelent az újonnan megjelenő influenzavírusok számára. Láttuk már ezt korábbi világjárványok során is, például 1957-ben és 1968-ban, amikor egy emberi vírus a PB1 génjét egy madártörzsből származó génszegmensre cserélte ki. Ez segíthet megmagyarázni, hogy ezek a világjárványok miért okoztak súlyos betegséget az embereknél.”

Magas halálozási arány

A vizsgálatot más, az emberi szervezethez jobban hasonló állatokon is el kell végezni. A tudósok hozzátették, eredményeik befolyásolhatják a madárinfluenza kezelését, mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy nem mindig előnyös a madárinfluenzával fertőzött betegek lázának csillapítása.

Dr. Sam Wilson, a cambridge-i egyetem molekuláris virológusa, a kutatás vezetője elmondta:

„A madárinfluenza-vírusok emberek súlyos megbetegedését okozó tényezőinek megértése kulcsfontosságú. Ez különösen fontos a madárinfluenza H5N1 vírusai által jelentett világjárványveszély miatt.”

„Szerencsére az emberek nem túl gyakran fertőződnek meg madárinfluenza-vírusokkal, de évente még mindig több tucatnyi esetet látunk. Emberek körében a madárinfluenza halálozási aránya aggasztóan magas, például a korábbi H5N1 fertőzések esetében, amelyek több mint 40 százalékban halálozást okoztak.”

A magas halálozási arány miatt a madárinfluenza tartós globális fenyegetést jelent.

Kutatók szerint az eredmények a további vizsgálatok függvényében befolyásolhatják a kezelési ajánlásokat. A lázat ma gyakran lázcsillapító gyógyszerekkel (például ibuprofennel és aszpirinnel) kezelik. Egyes klinikai bizonyítékok arra utalnak, hogy a lázcsillapítás nem mindig segít a betegeknek, sőt, akár elősegítheti az influenza A vírus transzmisszióját (átadását).

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.