Arcpirító beismerés a német hadseregtől

A német hadsereg, a Bundeswehr főfelügyelője, Carsten Breuer nemrég beszélt arról, hogy renget helyen kell változtatni a németek mentalitásán egy, a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország általi háborús fenyegetettség közepette. Arról értekezett, hogy milyen rossz állapotban van a német hadsereg, és biztosan nagy bajban lenne, ha Oroszországgal kellene háborúznia.

Európa biztonságát az USA garantálja

Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője és a Honvédelmi Minisztérium volt védelmi tervező és védelempolitikai osztályvezetője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy nem ritka, hogy egy hadsereg lobbizik a költségvetési forrásokért, ahogy tette most Carsten Breuer is. A német hadsereg, akárcsak a legtöbb európai hadsereg, évtizedeken át alulfinanszírozott volt, nem törődtek vele a politikai erők. Eközben a német progresszívok egy kifejezetten hadseregellenes hangulatot is teremtettek. Ennek köszönhetően Németországban súlyosan alulfegyverzett a hadsereg, ami nem képes a feladatainak ellátására, ráadásul van egy olyan német társadalom, amely nem is akar harcolni.