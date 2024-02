Seremet Sándor: Putyin a 2014-es háborút igyekszik lezárni

Vlagymir Putyin orosz elnök interjút adott az amerikai véleményvezér Tucker Carlsonnak. Az interjú elképesztő számokat produkál, már átlépte a 126 millió megtekintést. A beszélgetés során a két fél rengeteg témát érintett: beszéltek az orosz–ukrán háborúról, arról, hogy miért érezte Oroszország úgy, lépnie kell és meg kell támadnia Ukrajnát, de szóba került az is, hogy felajánlotta-e Orbán Viktornak Kárpátalját. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója elemezte a Magyar Nemzetnek az orosz elnök válaszait.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Putyin leszögezte, soha nem került szóba Orbán Viktorral, hogy visszaadja Kárpátalját Magyarországnak. Seremet Sándor kiemelte, noha az interjú során az orosz elnök több személyes találkozóról és beszélgetésről is említést tett, és azok kapcsán mindig az illemre és korrektségre hivatkozva nem ment bele a részletekbe. „Figyelemre méltó eleme volt a beszélgetésnek, hogy felhozta az 1980-as években tett autóskörútját, és megemlítette a kárpátaljai magyar településeket is. Ezt a történetét több alkalommal és jóval korábban is mesélte már, bár akkor kisebb hangsúllyal a magyar közösségre” − tette hozzá. A szakértő szerint Kárpátalja területe hovatartozása egyébként is tárgytalan, hiszen a Magyarország és Ukrajna között hatályban lévő Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között kizár minden területi igényt egymás irányába.