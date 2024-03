Orbán Viktort támadja ismét a svéd sajtó

Pénteken zárult a kétnapos EU-csúcs, amely a decemberihez képest kevésbé volt drámai, és a nyugati sajtó sem tudta igazán a magyar miniszterelnökönön köszörülni a nyelvét. Ugyanakkor egyértelmű volt most is, Orbán Viktor megkerülhetetlen és meghatározó szereplője az uniós színtérnek. Elég, ha csak a Politico, a csúcs első napi hírfolyamát nézzük, a nyitókép fotómontázsán négy szereplő látható: Emanuel Macron francia elnök, a Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Olaf Scholz német kancellár és Orbán Viktor. Ugyanakkor a svéd médiában – most, hogy Magyarország NATO-vétója elhárult – folytatódik a magyar kormányfő démonizálása.