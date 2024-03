Szabad az út a foglyok előtt Oroszországban

Az orosz állami duma harmadik nekifutásra fogadta el azt a javaslatot, amely engedélyezi a védelmi minisztériummal szerződést kötők szabadon bocsátását a börtönökből és a büntetőeljárás alóli felmentést. Olyanok vehetnek részt a programban, akiket enyhe és közepes súlyosságú bűncselekmény miatt ítéltek el.

Fotó: Jose Colon/AFP/Anadolu Agency

A foglyokat 2022 nyara óta toborozzák, korábban a Wagner-csoport egykori vezetője, Jevgenyij Prigozsin is részt vett a toborzásban; a foglyoknak kegyelmet és készpénzfizetést ígértek a szolgálatért cserébe. Emberi jogi aktivisták arról számoltak be, hogy több tízezer foglyot küldtek a háborúba, köztük olyanokat is, akiket súlyos bűncselekményekért ítéltek el, ők a szolgálatuk után kegyelmet kaptak.

Miért van most szüksége Oroszországnak egy ilyen törvényre? – tette fel a kérdést Olga Romanova, a Sitting Russia Foundation vezetője. Mint az emberi jogi aktivista kifejtette, az új törvény tovább bővítette az oroszok toborzásának lehetőségeit.

Szerinte a büntető törvénykönyv nem tartalmazza az „Ukrajna” szót, így ez azt jelentheti, hogy a foglyok más frontokra is mehetnek harcolni, vagy egy szeverodvinszki katonai egységben is szolgálhatnak, majd két hónap múlva egészségi okok miatt leszerelhetnek.

Ez elég egyértelműen korrupció. Ha leültetnek, de van elég pénzed, akkor lehetőséged van arra, hogy ne kelljen a frontra menned, hanem más katonai egységekhez kerülhetsz, és onnan rövid idő után haza lehet menni

– magyarázta Romanova. A jogvédő azt sugallja, hogy ha a törvények új változata lehetővé teszi még a vizsgálat alá vontak toborzását is, az csak fokozza az elnyomást az államban.