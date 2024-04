Bóka János: Magyarország egy évtizede védi az illegális migrációval szemben a saját és az Európai Unió külső határait

Mindannyiunk nevében mondhatom, köszönjük a brüsszeli segítséget, erőn felül teljesítettek, különösen az elmúlt öt évben. Talán most már pihenni kellene egy kicsit. Ha rossz ötletek szorgalommal párosulnak, az nagyon veszélyes kombináció. Brüsszelben komoly változásra van szükség. Meg kell védeni Európa határait, mind a szárazföldi, mind a tengeri határokat. A határok védelme pedig azt jelenti, hogy mi döntjük el, ki léphet be Európába. Nem nemzetközi embercsempészbandák és a nemzetközi NGO-hálózat. Jogunkban áll eldönteni azt is, kikkel kívánunk együtt élni a saját hazánkban. De ezt a jogot csak akkor tudjuk ténylegesen gyakorolni, ha meg tudjuk védeni a határainkat. Csak azok léphessenek be Európába, akik arra jogosultak!