Szakértő: Putyin stratégiát váltott, ehhez cserélt embert a védelmi tárca élén

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak vasárnap kijelentette, hogy Putyin azért javasolta egy civil jelölését a védelmi miniszteri posztra, mert „ma a harctéren az győz, aki nyitottabb az innovációra, aki nyitottabb ezek lehető leggyorsabb alkalmazására”.

Horváth József (Fotó: Éberling András)

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint több dolog játszhatott ebben a cserében közre. Szergej Sojgu 12 éven keresztül állt az orosz védelmi minisztérium élén. Ezalatt el is fárad, el is kopik és esetleg bele is szürkülhet egy politikus ebbe a munkába, mondta a szakértő.

„Az utolsó két év alapjaiban más volt mint az előző tíz, mert háborús helyzetben kellett Sojgunak helytállnia.”

Az amerikai lapok a személycsere kapcsán belharcokról írnak. Múlt hónapban tartóztatták le Sojgu egyik közeli szövetségesét, Timur Ivanov védelmiminiszter-helyettest, akit egymillió rubel (kb. tízezer dolláros) kenőpénz elfogadásával vádoltak meg.

A korábban letartóztatott miniszterhelyettes elleni korrupciós vádak összege is azt mutatja, hogy Putyin példát statuált a többi minisztérium és a gazdasági élet meghatározó képviselői felé, hogy amíg a háború tart, addig nem tűri meg még a legkisebb korrupciós ügyeket sem, hanem minden erőforrást, az orosz gazdaság egészét a különleges katonai műveletekre, illetve egy esetleges kiszélesedett háborúra akarja fordítani.

– tette hozzá Horváth József.

„Ezt akár úgy is, hogy az orosz hátországban az állampolgárok minél kevésbé érezzék meg a háború negatív hatásait a mindennapi életükben.”

Sojgu legerőteljesebb kritikusa a néhai Wagner-főnök, Jevgenyij Prigozsin volt, aki azzal vádolta a védelmi minisztériumot, hogy katonái számára nem biztosítja a megfelelő technikai feltételeket. A kritikák ellenére azonban Soigu továbbra is népszerű politikus maradt Oroszországban. Két évtizedet töltött el a rendkívüli helyzetek minisztereként, ahol egy segítőkész tisztviselő képét mutatta, aki ahol szükség van rá, segít.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog Szergej Sojgu védelmi miniszterrel a győzelem napi katonai parádén a Moszkva központjában, a Vörös téren 2024. május 9-én (Fotó: AFP/Mikhail Klimentyev)

Sojgut elnöki rendelettel „felmentették” pozíciójából, de továbbra is befolyásos része marad Putyin kormányának az orosz Biztonsági Tanács titkáraként, leváltva Nyikolaj Patrusevet, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) korábbi vezetőjét, aki másik munkát fog kapni. Soigu emellett az orosz Katonai-Ipari Bizottság helyettese is lesz, Putyin ötödik elnöki ciklusában.

Horváth József is azt hangsúlyozta, hogy az orosz elnök úgy váltotta le Szergej Sojgut, hogy egyben nem engedte el a kezét.