Az orosz–ukrán helyzetről egyeztet Erdogan és a NATO főtitkára

A török elnök hétfőn találkozik Mark Rutte NATO-főtitkárral, hogy megvitassák az ukrajnai háborúval kapcsolatos friss fejleményeket, valamint Oroszország hiperszonikus rakétákkal végrehajtott támadásait és az ezzel kapcsolatos nyugati reakciókat. A megbeszélések során szó lesz a NATO-szövetségesek közötti védelmi beszerzési akadályok elhárításáról és a terrorizmus elleni küzdelemről is – írta a Reuters. A háború Ukrajnában újabb fordulóponthoz érkezett. Ahogy azt lapunk is megírta, Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta meg Ukrajnát, válaszul arra, hogy Kijev amerikai és brit rakétákat vetett be Oroszország ellen, ez pedig jelentős változást jelent a 2022. februári orosz invázió óta tartó konfliktusban. A támadás súlyos aggodalmakat váltott ki a nemzetközi közösségben.