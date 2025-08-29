FranciaországNémetországMacronMerzkétoldalú tárgyalás

Német–francia csúcs: visszafogott várakozások jellemzik a találkozót

Ma kezdődik Toulonban zárt ajtók mögött a német–francia kétoldalú csúcstalálkozó. Bár Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a találkozó előtt igyekeztek egységet demonstrálni, a konkrét eredményekkel kapcsolatos várakozások mindkét oldalon mérsékeltek.

Franciaország és Németország kormánya 2025. augusztus 29-én ülésezik az úgynevezett Minisztertanács ülésén a dél-franciaországi Toulonban
Franciaország és Németország kormányai közös kormányülést tartanak ma Toulonban. A tanácskozás előestéjén Merz és Macron közösen jelent meg a francia elnök nyári rezidenciáján, a Fort Bréganconban, ahol a két vezető szoros együttműködésről és baráti hangulatról tett tanúbizonyságot. A kancellár külön köszönetet mondott franciául a meghívásért és a vendéglátásért, ám a látványos gesztusok mögött kevés konkrétum körvonalazódott, írja a Tagesschau.

Franciaország
Friedrich Merz német kancellárt  vacsorára fogadta Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron a dél-franciaországi Azúr-parton található francia elnöki rezidencián, a bregançoni erődben.

Merz a megbeszélésen azt mondta: jelenleg nincs kilátás arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön – ellentétben a korábbi reményekkel, amelyeket a Merz–Macron–Trump-találkozó után még tápláltak.

Macron a miniszteri tanács kapcsán nyolc stratégiai dokumentumról és húsz közös kiemelt projekt előkészítéséről beszélt, de részleteket nem közölt. A legérzékenyebb ügy, a közös fejlesztésű FCAS vadászgépprojekt várhatóan nem is kerül napirendre Toulonban.

 

Francia belpolitikai bizonytalanság

A megbeszéléseken mindkét országból tíz-tíz miniszter vesz részt, ugyanakkor a francia belpolitikai válság rányomja a bélyegét az eseményre.

François Bayrou miniszterelnök a jövő héten a parlamentben bizalmi szavazást kezdeményez, így könnyen lehet, hogy a mostani francia delegáció tagjai közül többen rövidesen távozni kényszerülnek.

France's Prime Minister Francois Bayrou
Francois Bayrou francia miniszterelnök.

Mindezek miatt a mostani, első Merz-kormányzati ciklusban tartott német–francia miniszteri tanácstól egyik fél sem vár áttörést. A találkozó inkább Párizs és Berlin kétoldalú kapcsolatának szimbolikus megerősítését szolgálja, konkrét döntések helyett.

 

Borítókép: Franciaország és Németország kormánya 2025. augusztus 29-én ülésezik az úgynevezett Minisztertanács ülésén a dél-franciaországi Toulonban

