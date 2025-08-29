Német–francia csúcs: visszafogott várakozások jellemzik a találkozót

Merz a megbeszélésen azt mondta: jelenleg nincs kilátás arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön – ellentétben a korábbi reményekkel, amelyeket a Merz–Macron–Trump-találkozó után még tápláltak.

Macron a miniszteri tanács kapcsán nyolc stratégiai dokumentumról és húsz közös kiemelt projekt előkészítéséről beszélt, de részleteket nem közölt. A legérzékenyebb ügy, a közös fejlesztésű FCAS vadászgépprojekt várhatóan nem is kerül napirendre Toulonban.

French Dassault Hints at Quitting FCAS Fighter Program Unwilling to Compromise With Germany and Spainhttps://t.co/NnggmndaAL pic.twitter.com/wELviliSoT — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) April 10, 2025

Francia belpolitikai bizonytalanság

A megbeszéléseken mindkét országból tíz-tíz miniszter vesz részt, ugyanakkor a francia belpolitikai válság rányomja a bélyegét az eseményre.

François Bayrou miniszterelnök a jövő héten a parlamentben bizalmi szavazást kezdeményez, így könnyen lehet, hogy a mostani francia delegáció tagjai közül többen rövidesen távozni kényszerülnek.

Francois Bayrou francia miniszterelnök. Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat

Mindezek miatt a mostani, első Merz-kormányzati ciklusban tartott német–francia miniszteri tanácstól egyik fél sem vár áttörést. A találkozó inkább Párizs és Berlin kétoldalú kapcsolatának szimbolikus megerősítését szolgálja, konkrét döntések helyett.