OroszországVlagyimir PutyinEUUrsula von der Leyenorosz-ukrán háborúDonald Tusk

Orbán Balázs meglepő helyre hívta Ursula von der Leyent

Ursula von der Leyen a lengyel határkerítés előtt bejelentette, hogy ötszörösére emelik a védelmi kiadásokat. Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezett. Orbán Balázs kemény üzenetet küldött a háborúpárti brüsszeli vezetőnek.

Kozma Zoltán
2025. 08. 31. 18:57
Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke vasárnap, a lengyel–belarusz határon Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen rendezett sajtóértekezleten. Orbán Balázs határozott üzenetet küldött Brüsszel botrányt botrányra halmozó vezetőjének.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Kompország vagy hídország című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Kompország vagy hídország című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Orbán Balázs: Nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is

A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Örvendetes hír. De kezdhetnék azzal a tagállamok támogatását, hogy nem büntetik Magyarországot egy illegális migráció elleni határvédelmi rendszer miatt napi 1 millió euróra. Ha ezen múlik, nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is.

 

Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak. 
Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. 

Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország „lesz a legnagyobb kedvezményezettje” – tette hozzá.

Elmondta továbbá: a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára „kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon”.

Donald Tusk kijelentette: 

Az ukrajnai háború legutóbbi hetei »nagyon világosan mutatják«, hogy semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és »az agresszív Oroszországgal folytatott tapintatos játék nem vezet sikerre«, nem garantálja az európai országok biztonságát.

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben – húzta alá Donald Tusk. Elmondta: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy „meggyőzzenek mindenkit Európában” az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről. Megerősítette: Lengyelország jövőre 200 milliárd zlotyt (18,6 ezer milliárd forint) szán védelemre. Hangsúlyozta: Varsó „nagyon komoly” részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból. 

Több tízmilliárd euróra pályázunk, és ezt komplexusok nélkül kimondjuk

 – fogalmazott a kormányfő. 
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter július végén közölte: Lengyelország 45 milliárd euróra szóló pályázatot nyújtott be a SAFE programra. 
Ursula von der Leyen pénteken kezdte el mostani körútját, amelyen az Oroszországgal és Belorussziával szomszédos hét államba, köztük Lengyelországba látogat.

 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekegészségügy

A csodálatos Nyugat és az egészségügy

Bayer Zsolt avatarja

Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu