Orbán Balázs meglepő helyre hívta Ursula von der Leyent

Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke vasárnap, a lengyel–belarusz határon Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen rendezett sajtóértekezleten. Orbán Balázs határozott üzenetet küldött Brüsszel botrányt botrányra halmozó vezetőjének.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Kompország vagy hídország című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Orbán Balázs: Nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is

A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Örvendetes hír. De kezdhetnék azzal a tagállamok támogatását, hogy nem büntetik Magyarországot egy illegális migráció elleni határvédelmi rendszer miatt napi 1 millió euróra. Ha ezen múlik, nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is.

Ursula von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió „komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést”. Bejelentette: az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta: felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára.

Megerősítette: a programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország „lesz a legnagyobb kedvezményezettje” – tette hozzá.

Elmondta továbbá: a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára „kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon”.