J. D. Vance rendet tett és titkokat is elárult a Trump-adminisztrációról

Vance szerint Donald Trump jogosult a Nemzeti Gárda bevetésére a bűnözők ellen, de az adminisztráció a helyi vezetőkkel együttműködve kíván fellépni – írja a USA Today.

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance beszédet mond a „Promises Made, Promises Kept” kampányeseményen egy acélfeldolgozó üzemnél 2025. augusztus 28-án, La Crosse-ban, Wisconsin államban Fotó: BRETT JOHNSEN / NurPhoto

Hozzátette:

Ami az elnök szándéka, az az, hogy ha a helyi polgármesterek vagy kormányzók segítséget akarnak, ő több mint hajlandó biztosítani azt. Szerintem még akkor is tudna segíteni, ha ők nem kérnék. Alapvetően az elnök most azt mondja: együtt akarunk működni ezekkel a helyi közösségekkel.

Az alelnök emlékeztetett arra is, hogy a gárda bevetése időkorláthoz kötött:

„Nem akarjuk, hogy örökké a Nemzeti Gárda tagjai járőrözzenek a városaink utcáin. Csak azt akarjuk, hogy ezek az utcák biztonságosabbak legyenek.”