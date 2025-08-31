Egyesült ÁllamokVanceadminisztrációalelnökTrump

J. D. Vance rendet tett és titkokat is elárult a Trump-adminisztrációról

Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance exkluzív interjúban beszélt a hivatalban töltött első kétszáz napjáról, Trump stílusáról és az adminisztráció prioritásairól. Vance hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Gárda bevetése „nem tart örökké”, a cél a városok biztonságának helyreállítása, és cáfolta azokat a vádakat, hogy Trump „ellenséglistát” vezetne.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 6:20
Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance megérkezik 2025. augusztus 28-án a marylandi Joint Base Andrewsre Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Vance szerint Donald Trump jogosult a Nemzeti Gárda bevetésére a bűnözők ellen, de az adminisztráció a helyi vezetőkkel együttműködve kíván fellépni – írja a USA Today.

U.S. Vice President JD Vance speaks during a ''Promises Made, Promises Kept'' campaign event at a steel fabrication facility on August 28, 2025, in La Crosse, Wisconsin. (Photo by Brett Johnsen/NurPhoto) (Photo by Brett Johnsen / NurPhoto via AFP)
Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance beszédet mond a „Promises Made, Promises Kept” kampányeseményen egy acélfeldolgozó üzemnél 2025. augusztus 28-án, La Crosse-ban, Wisconsin államban Fotó: BRETT JOHNSEN / NurPhoto

Hozzátette:

Ami az elnök szándéka, az az, hogy ha a helyi polgármesterek vagy kormányzók segítséget akarnak, ő több mint hajlandó biztosítani azt. Szerintem még akkor is tudna segíteni, ha ők nem kérnék. Alapvetően az elnök most azt mondja: együtt akarunk működni ezekkel a helyi közösségekkel.

Az alelnök emlékeztetett arra is, hogy a gárda bevetése időkorláthoz kötött:

„Nem akarjuk, hogy örökké a Nemzeti Gárda tagjai járőrözzenek a városaink utcáin. Csak azt akarjuk, hogy ezek az utcák biztonságosabbak legyenek.”

Jeffrey Epstein-ügy és átláthatóság

Az Epstein-iratok ügyében Vance leszögezte, hogy az adminisztráció nem politikai elterelést folytat:

„Nem kell az egyik vagy a másik dolgot csinálni. Szóval nem hiszem, hogy ez elterelés lenne, különösen, mivel az elnök arra utasította az adminisztrációt, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban legyen átláthatóbb, mint bármely más kérdésben.”

Hozzátette, hogy a dokumentumok átadása folyamatban van a kongresszusi felszólításoknak megfelelően.

Nincs ellenséglista

Vance cáfolta, hogy Trump ellenséglistát vezetne:

Egyáltalán nincs.

Kiemelte, hogy az elnök döntéseit a „tények és a törvény” vezérlik, és a monetáris politika terén is jogszerűen jár el, például a Federal Reserve tagjainak elmozdításánál:

„Nevetséges azt állítani, hogy az Egyesült Államok elnöke – az ország választott elnöke, aki természetesen együttműködik a Kongresszussal – nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy meghozza ezeket a döntéseket. Nem engedhetjük meg, hogy a bürokraták felülről döntsenek a monetáris politikáról és a kamatlábakról anélkül, hogy a választott képviselők beleszólnának, akik az amerikai nép érdekeit szolgálják.”

Vita Zelenszkijjel az Ovális Irodában

Az alelnök így emlékezett vissza a februári vitára az ukrán elnökkel:

Szerettem volna, ha nyilvános veszekedés lett volna az Ovális Irodában? Nem feltétlenül. Úgy gondolom viszont, hogy valóban feltárta az amerikai és az ukrán fél közötti valódi nézeteltéréseket. 

Igen, szerintem hasznos volt az amerikai emberek számára, hogy látták, és folytatni fogjuk ezeket a beszélgetéseket.”

v

Személyes hangvétel és kulturális kérdések

Vance Trump stílusát a Fehér Ház berendezésével kapcsolatban is üdvözölte, és gratulált Taylor Swiftnek a jegyessége alkalmából:

„Romantikus vagyok. Amikor látok két szerelmes embert házasodni, csak a legjobbat kívánom nekik, gratulálok nekik, és remélem, hogy hosszú, egészséges és boldog életük lesz együtt.”

Ugyanakkor figyelmeztette az NFL-t, hogy ne kedvezzen túlzottan a Kansas City Chiefs-nek a sportoló és Swift kapcsolata miatt.

Borítókép: Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance megérkezik 2025. augusztus 28-án a marylandi Joint Base Andrewsre (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

