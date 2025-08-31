J. D. Vance rendet tett és titkokat is elárult a Trump-adminisztrációról

Vance szerint Donald Trump jogosult a Nemzeti Gárda bevetésére a bűnözők ellen, de az adminisztráció a helyi vezetőkkel együttműködve kíván fellépni – írja a USA Today.
Hozzátette:
Ami az elnök szándéka, az az, hogy ha a helyi polgármesterek vagy kormányzók segítséget akarnak, ő több mint hajlandó biztosítani azt. Szerintem még akkor is tudna segíteni, ha ők nem kérnék. Alapvetően az elnök most azt mondja: együtt akarunk működni ezekkel a helyi közösségekkel.
Az alelnök emlékeztetett arra is, hogy a gárda bevetése időkorláthoz kötött:
„Nem akarjuk, hogy örökké a Nemzeti Gárda tagjai járőrözzenek a városaink utcáin. Csak azt akarjuk, hogy ezek az utcák biztonságosabbak legyenek.”