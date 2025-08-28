Varsó megint Kijevnek smúzol

Barátság kőolajvezetékLengyelországtámadás

A lengyel külügyminiszter csúsztat, Kijevnek teszi a szépet, és áttételesen Magyarországnak üzenget. Varsót nem érdekli az uniós tagállamok szuverenitása, csak Ukrajna feltétlen támogatása. Radoslaw Sikorski szavaira Szijjártó Péter is reagált.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:10
Donald Tusk és Radoslaw Sikorski Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Közösségi oldalán reagált a lengyel külügyminiszter arra, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Varsó ebben az esetben is Ukrajna mellé állt.  

Fotó: AFP

Radoslaw Sikorski gúnyos bejegyzésében úgy fogalmazott:

Miközben orosz rakéták záporoznak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyart, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért. Magyar parancsnok: ha pihenésre és kikapcsolódásra vágyik, és Magyarország nem engedi be, kérjük, legyen a vendégünk Lengyelországban.

Sikorski nyilvánvalóan csúsztat, hiszen a kitiltott ukrán parancsnok, Robert Brovgyi maga írta közösségi oldalán azt magáról, hogy ő ukrán, és azt is hozzátette, hogy szerinte van elég „igazi magyar” Magyarországon. 

A lengyel külügyminiszter bejegyzéséből az is egyértelművé válik, hogy Varsót nem érdekli más uniós országok szuverenitása. 

Mint ismert, a kitiltást a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások előzték meg. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából, és kiemelte:

Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.

Szijjártó Péter Radoslaw Sikorski üzengetésére is reagált. Az X közösségi oldalon azt írta:

Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetésének semmi köze Ukrajna szabadságához!

Borítókép: Radoslaw Sikorski (Fotó: AFP)

 

