Varsó megint Kijevnek smúzol

Közösségi oldalán reagált a lengyel külügyminiszter arra, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Varsó ebben az esetben is Ukrajna mellé állt.
Radoslaw Sikorski gúnyos bejegyzésében úgy fogalmazott:
Miközben orosz rakéták záporoznak Kijevre, Magyarország kitilt egy bátor magyart, aki mer harcolni Ukrajna szabadságáért. Magyar parancsnok: ha pihenésre és kikapcsolódásra vágyik, és Magyarország nem engedi be, kérjük, legyen a vendégünk Lengyelországban.
Sikorski nyilvánvalóan csúsztat, hiszen a kitiltott ukrán parancsnok, Robert Brovgyi maga írta közösségi oldalán azt magáról, hogy ő ukrán, és azt is hozzátette, hogy szerinte van elég „igazi magyar” Magyarországon.
A lengyel külügyminiszter bejegyzéséből az is egyértelművé válik, hogy Varsót nem érdekli más uniós országok szuverenitása.
Mint ismert, a kitiltást a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások előzték meg. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából, és kiemelte:
Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.
Szijjártó Péter Radoslaw Sikorski üzengetésére is reagált. Az X közösségi oldalon azt írta:
Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetésének semmi köze Ukrajna szabadságához!
