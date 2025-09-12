Videón, ahogy menekül Trump szövetségesének feltételezett gyilkosa

Videófelvétel is előkerült Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról. A nemrég közzétett videón az látható, ahogy a gyanúsított sántikál egy utahi lakónegyed utcáján.

Charlie Kirkre emlékeztek Illinois állam Lemont városának lakói (Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU)

A felvételt egy lakóház biztonsági kamerája rögzítette, Kirk meggyilkolásának helyszínéhez közel, a Utah Valley Egyetemen, bár azt egyelőre nen tudni, hogy a videó a lövöldözés előtt vagy után készült-e – írta a Fox News.

A videón a gyanúsított fekete hosszú ujjú pólót, fekete sapkát, napszemüveget és hátizsákot visel.

🇺🇸 Now-released CCTV footage of the suspect dropping off the Losee Center at Utah Valley University shortly after assassinating Charlie Kirk.



A gyanúsított hasonlít a rendőrség által közzétett képeken látható személyre, akit nagy erőkkel keresnek a hatóságok. A utahi rendőrség egy másik videót is bemutatott, egy szemtanú videóját, amelyen Charlie Kirk meggyilkolása és az látható, ahogy az emberek a földre vetik magukat, amikor a Turning Point USA alapítóját lelőtték.

Amint arról beszámoltunk, Kirköt szerdán lőtték le a TPUSA által a utahi Oremben, a Utah Valley Egyetemen rendezett rendezvényen. Kritikus állapotban szállították a helyi kórházba, majd később meghalt.

A hatóságok szerdán megerősítették, hogy a Kirkot megölő lövés egy campus épület tetejéről érkezett, körülbelül kétszáz méterre attól a helytől, ahol Kirk beszédet tartott.

A tragédia után két személyt őrizetbe vettek és kihallgattak, majd később szabadon engedték őket.

Az FBI csütörtökön két képet tett közzé egy gyanúsítottról, amelyeken egy férfi látható, aki farmert, fekete pólót amerikai zászlóval, sapkát és fekete napszemüveget visel.

A nyomozóiroda jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a gyanúsított elfogásához.

Az FBI százezer dolláros jutalmat ajánl fel azoknak, akik információval szolgálnak Charlie Kirk 2025. szeptember 10-én a utahi Orem városában található Utah Valley Egyetemen történt meggyilkolásáért felelős személy(ek) azonosításához és elfogásához

– írta az FBI Salt Lake City-i irodája az X-en.

Spencer Cox, Utah kormányzója, aki politikai gyilkosságnak nyilvánította a történteket, figyelmeztetett a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos hatalmas mennyiségű dezinformációra. Elmondása szerint a hatóságok több mint hétezer bejelentést kaptak Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban, ami több, mint amennyit az FBI kapott a bostoni maratonon történt robbantás óta.