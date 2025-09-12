Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Videón, ahogy menekül Trump szövetségesének feltételezett gyilkosa

Újabb felvétel került nyilvánosságra, amelyen a utahi egyetemen elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetője látható. Az FBI százezer dolláros jutalmat ajánl fel azoknak, akik érdemi információval szolgálnak Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban. A hatóságok közölték: halálbüntetés várhat az elkövetőre. Donald Trump bejelentette, részt vesz a fiatal konzervatív aktivista temetésén.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 6:47
Charlie Kirk fényképe látható az Orem City Center Parkban, Utah államban, egy nappal azután, hogy 2025. szeptember 11-én egy nyilvános rendezvényen lelőtték az Utah Valley Egyetemen Fotó: MELISSA MAJCHRZAK Forrás: AFP
Videófelvétel is előkerült Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról. A nemrég közzétett videón az látható, ahogy a gyanúsított sántikál egy utahi lakónegyed utcáján.

charlie kirk
Charlie Kirkre emlékeztek Illinois állam Lemont városának lakói (Fotó: JACEK BOCZARSKI / ANADOLU)

A felvételt egy lakóház biztonsági kamerája rögzítette, Kirk meggyilkolásának helyszínéhez közel, a Utah Valley Egyetemen, bár azt egyelőre nen tudni, hogy a videó a lövöldözés előtt vagy után készült-e – írta a Fox News. 

A videón a gyanúsított fekete hosszú ujjú pólót, fekete sapkát, napszemüveget és hátizsákot visel. 

A gyanúsított hasonlít a rendőrség által közzétett képeken látható személyre, akit nagy erőkkel keresnek a hatóságok. A utahi rendőrség egy másik videót is bemutatott, egy szemtanú videóját, amelyen Charlie Kirk meggyilkolása és az látható, ahogy az emberek a földre vetik magukat, amikor a Turning Point USA alapítóját lelőtték.

Amint arról beszámoltunk, Kirköt szerdán lőtték le a TPUSA által a utahi Oremben, a Utah Valley Egyetemen rendezett rendezvényen. Kritikus állapotban szállították a helyi kórházba, majd később meghalt. 

A hatóságok szerdán megerősítették, hogy a Kirkot megölő lövés egy campus épület tetejéről érkezett, körülbelül kétszáz méterre attól a helytől, ahol Kirk beszédet tartott.

A tragédia után két személyt őrizetbe vettek és kihallgattak, majd később szabadon engedték őket. 

Az FBI csütörtökön két képet tett közzé egy gyanúsítottról, amelyeken egy férfi látható, aki farmert, fekete pólót amerikai zászlóval, sapkát és fekete napszemüveget visel. 

A nyomozóiroda jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információval szolgálnak a gyanúsított elfogásához.

Az FBI százezer dolláros jutalmat ajánl fel azoknak, akik információval szolgálnak Charlie Kirk 2025. szeptember 10-én a utahi Orem városában található Utah Valley Egyetemen történt meggyilkolásáért felelős személy(ek) azonosításához és elfogásához

– írta az FBI Salt Lake City-i irodája az X-en.

Spencer Cox, Utah kormányzója, aki politikai gyilkosságnak nyilvánította a történteket, figyelmeztetett a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos hatalmas mennyiségű dezinformációra. Elmondása szerint a hatóságok több mint hétezer bejelentést kaptak Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban, ami több, mint amennyit az FBI kapott a bostoni maratonon történt robbantás óta.

 

charlie kirk
Kash Patel FBI-igazgató Spencer Cox utahi kormányzóval, Deidre Henderson utahi kormányzóhelyettessel és Beau Mason utahi közbiztonsági biztosával a sajtótájékoztatón Fotó: MICHAEL CIAGLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hatalmas mennyiségű dezinformációt követünk nyomon. Azt látjuk, hogy ellenfeleink erőszakot akarnak

 – fogalmazott, hozzátéve: 

Oroszországból, Kínából és a világ minden tájáról érkeznek botok, amelyek dezinformációt terjesztenek és erőszakra buzdítanak.

Cox megjegyezte, hogy az ügyészek halálbüntetést fognak kérni, ha és amikor a gyanúsítottat elfogják és bíróság elé állítják.

Charlie Kirk temetésén Trump is részt vesz

Charlie Kirk holtteste csütörtökön érkezett Arizonába. Koporsóját J. D. Vance alelnök és felesége kísérte az Air Force Two-ra. Usha Vance és Kirk felesége, Erika Kirk egymás kezét fogva szálltak le a gépről. Donald Trump elnök csütörtökön bejelentette, hogy részt vesz Charlie Kirk temetésén, amely várhatóan jövő hét végén lesz. 

A Marine One fedélzetére lépés előtt Trumpot a riporterek a temetésen való részvételéről kérdezték.

Úgy tudom, Arizonában lesz, és megkértek, hogy menjek el, és úgy gondolom, hogy kötelességem ezt megtenni

– mondta. Trump arról is beszélt, hogy  aggódik az országért a politikai erőszak miatt.

Nagyon aggódom az országunkért. Nagyszerű országunk van. Van egy radikális baloldali csoportunk, őrültek vannak odakint. Teljesen őrültek. De mi megoldjuk ezt a problémát

– fogalmazott.

Borítókép: Charlie Kirk fényképe látható az Orem City Center Parkban, Utah államban, egy nappal azután, hogy 2025. szeptember 11-én egy nyilvános rendezvényen lelőtték a Utah Valley Egyetemen (Fotó: AFP)


Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Charlie Kirk halála kapcsán tett megjegyzései miatt egy csatorna elbocsátotta politikai elemzőjét

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

