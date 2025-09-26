Demkó Attila egyetlen mondattal semmisítette meg Zelenszkij vádjait

„Nem az első ilyen jellegű ukrán vádat látjuk, miszerint Magyarország katonai információkat próbálna szerezni Ukrajnáról, ilyen a május elejei ún. kémügy is” – mondta lapunknak Demkó Attila.

Demkó Attila szerint most egy újabb negatív kör indult ukrán kezdeményezésre a kétoldalú kapcsolatban (Forrás: Facebook)

Aláhúzta, hogy Magyarország biztosan nem sértené meg tudatosan Ukrajna légterét. Ugyanakkor kiemelte, hogy a határt mindkét országnak védenie kell, részben a cigaretta és egyéb termékek Ukrajnából történő csempészése miatt, amely a magyar költségvetésre is nagy terhet ró, de jelen van az embercsempészet és más illegális tevékenység is.

Ezért természetes és fontos, hogy mindkét ország figyelje a határt akár drónokkal is, ugyanakkor itt nem cél a katonai információszerzés.