Demkó Attila egyetlen mondattal semmisítette meg Zelenszkij vádjait

Az ukrán elnök által említett magyar drónincidens valószínűleg csupán a politikai kommunikáció része – közölte Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzettel.

2025. 09. 26. 20:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
„Nem az első ilyen jellegű ukrán vádat látjuk, miszerint Magyarország katonai információkat próbálna szerezni Ukrajnáról, ilyen a május elejei ún. kémügy is” – mondta lapunknak Demkó Attila.

Demkó Attila szerint most egy újabb negatív kör indult ukrán kezdeményezésre a kétoldalú kapcsolatban (Forrás: Facebook)

Aláhúzta, hogy Magyarország biztosan nem sértené meg tudatosan Ukrajna légterét. Ugyanakkor kiemelte, hogy a határt mindkét országnak védenie kell, részben a cigaretta és egyéb termékek Ukrajnából történő csempészése miatt, amely a magyar költségvetésre is nagy terhet ró, de jelen van az embercsempészet és más illegális tevékenység is.

 Ezért természetes és fontos, hogy mindkét ország figyelje a határt akár drónokkal is, ugyanakkor itt nem cél a katonai információszerzés.

Demkó Attila szerint a magyar félnek nem áll érdekében rontani a viszonyt Ukrajnával. 

Most sajnos egy olyan újabb negatív kör indult ukrán kezdeményezésre a kétoldalú kapcsolatban, amely alapvetően egyik fél érdekeit sem szolgálja

– mondta az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője.

Hozzátette: elképzelhető, hogy az ukrán elnök részéről ez az állítás az információs hadviselés eszköze, hiszen Kijev több ügyben is próbál nyomást gyakorolni Magyarországra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)



 



 



 

