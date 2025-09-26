Zelenszkij újabb vádakkal próbál nyomást gyakorolni Magyarországra

Zelenszkij ezúttal azzal vádolta meg Magyarországot, hogy a felderítő drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki összeszedte, hogy mi állhat a dolog mögött.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP)

„5 pontban a lényeg és a lehetséges ok:

- Magyarország gyorsan reagált: Zelenszkij vádaskodására hamar reagált Szijjártó Péter külügyminiszter: »Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.«

2. Érdekes egybeesés: Zelenszkij a napokban rá akarta beszélni az amerikai elnököt, hogy helyezzen nyomást Magyarországra az orosz energia betiltása érdekében, Trump azonnal egyeztetett Orbán Viktorral, így ez lekerült a napirendről, a magyar kormányfő sikerrel járt.

3. Zelenszkij nem ezt várta Trumptól: Az ukrán elnök érthetően csalódott, hiszen azt remélte, éket tud verni Donald Trump és Orbán Viktor közé, ez azonban nem sikerült neki, az amerikai elnök barátjának is nevezte a magyar kormányfőt.

4. Zelenszkij tovább próbálkozik: A jelek szerint Zelenszkij nem nyugodott bele a kudarcba, emiatt magyar katonai vezetőket tiltott ki, és azzal vádolja Magyarországot, hogy felderítő drónokat küldött Ukrajnába. Ezzel azt akarhatja elérni, hogy az amerikaiak dühösek legyenek hazánkra.

5. Orbán Viktor nem hagyja magát: Zelenszkij hiába próbálkozik ilyen manipulációkkal, a jelek szerint Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata kifejezetten szoros, így nem fog sikerrel járni” – magyarázta Deák Dániel.