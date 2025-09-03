Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Deutsch TamásAndrej Babismerénylet

Deutsch Tamás: Az erőszaknak nincs helye a politikában

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált az Andrej Babis volt cseh miniszterelnök elleni támadásra. A Patrióták elítélik a Babis elleni merényletet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:02
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Az erőszaknak nincs helye a politikában. Mi, Patrióták, a leghatározottabban elítéljük az Andrej Babis elleni merényletet, és teljes szolidaritásunkról biztosítjuk az ANO pártot és annak vezetőjét” – írta Deutsch Tamás a Facebookon.

Deutsch Tamás (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)
Deutsch Tamás (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)

Hozzátette: 

A közelmúltban több hasonló támadás ért patrióta politikusokat, amelyben szerepe volt a velük szembeni  folyamatos gyűlöletkeltésnek is.

Deutsch jobbulást és mielőbbi felépülést kívánt Babisnak, kiemelve: „A támadás sem fogja megállítani őt, tovább fog menni és megnyeri a választásokat”! 

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, megtámadták Andrej Babist. Az ANO párt elnöke üzent a támadás után, amelyre Orbán Viktor is reagált.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

