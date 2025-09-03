„Az erőszaknak nincs helye a politikában. Mi, Patrióták, a leghatározottabban elítéljük az Andrej Babis elleni merényletet, és teljes szolidaritásunkról biztosítjuk az ANO pártot és annak vezetőjét” – írta Deutsch Tamás a Facebookon.
Deutsch Tamás: Az erőszaknak nincs helye a politikában
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált az Andrej Babis volt cseh miniszterelnök elleni támadásra. A Patrióták elítélik a Babis elleni merényletet.
Hozzátette:
A közelmúltban több hasonló támadás ért patrióta politikusokat, amelyben szerepe volt a velük szembeni folyamatos gyűlöletkeltésnek is.
Deutsch jobbulást és mielőbbi felépülést kívánt Babisnak, kiemelve: „A támadás sem fogja megállítani őt, tovább fog menni és megnyeri a választásokat”!
A Magyar Nemzet arról is beszámolt, megtámadták Andrej Babist. Az ANO párt elnöke üzent a támadás után, amelyre Orbán Viktor is reagált.
Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (MTI)
