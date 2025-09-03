Deutsch Tamás: Az erőszaknak nincs helye a politikában

„Az erőszaknak nincs helye a politikában. Mi, Patrióták, a leghatározottabban elítéljük az Andrej Babis elleni merényletet, és teljes szolidaritásunkról biztosítjuk az ANO pártot és annak vezetőjét” – írta Deutsch Tamás a Facebookon.

Deutsch Tamás (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)